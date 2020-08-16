Samanyolu Haber /Dünya / Ölümcül salgında 2,5 ay öncesine dönüldü /16 Ağustos 2020 00:16

Ölümcül salgında 2,5 ay öncesine dönüldü

Fransa'da 2,5 ay sonra günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı 3 bini geçti.

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Fransa'da 2,5 ay sonra yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen günlük vak'a sayısı 3 bini geçerken, Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 30 bin 409'a yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 310 kişiye daha virüs bulaşırken, toplam vak'a sayısı 238 bin 169'a yükseldi. 

Hastanelerde 3 kişinin hayakını kaybetmesi ile salgında toplam can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.

İKİNCİ DALGA ERKEN GELDİ

Günlük vak'a sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti. Fransa’da en son 28 Mayıs’ta 3 bin 325 vak'a rapor edilmişti.

Bilim kurulu, Fransa'da sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini belirtmişti.
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