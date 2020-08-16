Ölümcül salgında 2,5 ay öncesine dönüldü

Fransa'da 2,5 ay sonra yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen günlük vak'a sayısı 3 bini geçerken, Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 30 bin 409'a yükseldi.







Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 310 kişiye daha virüs bulaşırken, toplam vak'a sayısı 238 bin 169'a yükseldi.





Hastanelerde 3 kişinin hayakını kaybetmesi ile salgında toplam can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.





İKİNCİ DALGA ERKEN GELDİ





Günlük vak'a sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti. Fransa’da en son 28 Mayıs’ta 3 bin 325 vak'a rapor edilmişti.





Bilim kurulu, Fransa'da sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini belirtmişti.