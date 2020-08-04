Samanyolu Haber /Gündem / Salgında başa dönüldü! /04 Ağustos 2020 18:26

Salgında başa dönüldü!

Türkiye'de yeniden tırmanışa geçen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarında Ankara başı çeken şehirler arasında.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başşehirde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarında salgının ilk olarak müşahede edildiği mart ayındaki seviyede artış olduğunu söyledi.

Belediyede Koronavirüs sebebiyle 144 personelin tedavi gördüğüğ belirtilirken, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü şehirde ek tedbirler alındığını duyurdu.

VAK'ALAR ARTTI

Yavaş, şahsi Twitter hesabında, "Ankara'da Covid-19 vak'a artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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