Samanyolu Haber /Ekonomi / Salgında batan herkesin gözü bu pakette /09 Aralık 2020 10:51

Salgında batan herkesin gözü bu pakette

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 46'ncı başkan Joe Biden, 20 Ocak 2021'de koltuğu Donald Trump'tan devralacak. 

Geçiş döneminde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını yol açtığı ekonomik krizde zorda kalan işletmeleri ve şahısları desteklemek için atılacak adımlar gecikiyor. 

Trump ekim ayında Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçen paketleri onaylamamıştı. 

HAZİNE BAKANI İLE PELOSİ GÖRÜŞTÜ

Bu defa Hazine Bakanı Steven Mnuchin, salgının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.

Mnuchin, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine dair Pelosi ile akşam saatlerinde bir görüşme yaptığını belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump adına 916 milyar dolarlık bir destek paketi teklifi sunduğunu belirten Mnuchin, söz konusu teklifin geçen hafta Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından sunulan 908 milyar dolarlık tekliften biraz daha büyük olduğunu kaydetti.

ZOR DURUMDAKİ İŞLETMELERE MALİ DESTEK

Mnuchin, "Bu teklif, eyalet ve yerel yönetimler için kaynak, işletmeler, okullar ve üniversiteler için sağlam mali sorumluluk korumalarını içerir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine Bakanı Mnuchin, teklifin bir parçası olarak, Maaş Koruma Programı kapsamında kullanılmayan fonlardan 140 milyar dolar ile hazine fonlarından 429 milyar doların kullanılacağını kaydetti.
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