Samanyolu Haber /Ekonomi / Salgında bile durmak yok, ballı ihaleye devam! /14 Nisan 2020 11:10

Salgında bile durmak yok, ballı ihaleye devam!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, vatandaşın can derdine düştüğü günlerde Aydın-Denizli Otoyol ihalesini sessiz sedasız Çinli firmalara verdiği ortaya çıktı.

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Aydın-Denizli otoyolunun ihalesi 26 Mart 2020'de gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Uğur Emek blog sayfasında verdiği bilgiye göre otoyolu inşâ edecek firmalara diğer Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde olduğu gibi "araba geçiş garantisi" verildi.

İhaleyi Powerchina International Group Ltd.Şti., Powerchina Road Bridge Group Co Ltd. şti. ve Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi kazandı. 

154 kilometre uzunluğundaki otoyolun yatırım bedeli 5,3 milyar TL olarak belirlendi. Bu tutar ihale günü geçerli kurdan 820 milyon dolara karşılık geliyor.

İKİ KESİMDEN OLUŞACAK OTOYOL İÇİN VERİLEN GARANTİLER:

*Aydın-Kuyucak Kesimi için günlük 35 bin otomobil

*Kuyucak-Denizli Kesimi için günlük 32 bin otomobil

Geçiş ücretleri otomobil bazında kilometre başına 5 euro cent olarak ücretlendirilecek. Otoyolun yapım süresi 3 yıl, işletme süresi ise 17 yıl 9 ay ve 18 gün olarak duyuruldu. Söz konusu ücret ve garanti proje kredisinin sağlandığı para cinsinin ait olduğu ülkedeki enflasyona göre her yıl güncellenecek.

BUGÜNKÜ GARANTİ 1,8 MİLYAR DOLAR

Prof. Dr. Uğur Emek, ihale bilgileriyle işletme süresi boyunca verilen garantinin bugünkü değerinin kolayca hesaplanabileceğini belirterek şu bilgileri verdi: “Otoyolu boydan boya geçen bir otomobil 8,43 dolar (54,4 TL) ve 33 bin 500 otomobil de 282 bin 244 dolar ödeyecektir. Bu durumda, işletme süresince verilen trafik/gelir garantisinin bugünkü tutarı ise 1,8 milyar dolar ya da 11,8 milyar TL’dir."

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