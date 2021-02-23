Salgında ölen yarım milyon kişi için saygı duruşu

Başkan Joe Biden ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini geçmesi nedeniyle bir konuşma yaptı. Salgında hayatını kaybeden Amerikalılar’ın sayısının 500 bin 71 olduğunu belirten Biden, bir yılda kaydedilen bu rakamın 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı’ndaki kayıpların hepsinden daha fazla olduğuna dikkat çekti. Biden virüse karşı dünyadaki diğer ülkelerin hepsinden daha fazla kurban verildiğini söyledi.





“Ülke olarak böylesine zalim bir kaderi kabullenemeyiz” diyen Biden, “Salgınla uzun süre savaşırken acıya karşı duyarsız hale gelmemeliyiz” diye konuştu.



