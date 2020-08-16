Salgında örnek gösterilen ülkede Covid-19 patlaması

Güney Kore son 5 ayın en yüksek Coronavirus (Covid-19) vaka sayısını gördü. Ülkede bir günde 279 kişide Covid-19 tespit edildi.





Euronews'te yer alan haberde Covid-19 mücadelesi örnek gösterilen ülkede, böylece toplam vaka sayısı 15 bin 318 oldu. Pandemi süresince Güney Kore'de 305 kişi hayatını kaybetmişti.





Ülkede en son 8 Mart tarihinde günlük Covid-19 vaka sayısı 367 olarak açıklanmıştı.





Koreli yetkililer dün görülen 279 vakadan 253'ünün başkent Seoul bölgesinde tespit edildiğini bildirdi. 26 milyon kişinin yaşadığı bölgede, yetkililer özellikle Seoul ve çevresindeki okullarda, kiliselerde, bakım evlerinde, restoranlarda ve kapı kapı gezilerek yapılan satış işlerinde kontrol sağlamakta güçlük çekiyor.





Seoul'ün yanı sıra Güney Kore'nin büyük şehirlerinden Busan ve Daegu'da da Coronavirus vakaları tespit edildi.