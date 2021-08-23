Samanyolu Haber /Sağlık / Salgında son 24 saat: 18 bin 857 yeni vaka, 232 vefat /23 Ağustos 2021 20:20

Salgında son 24 saat: 18 bin 857 yeni vaka, 232 vefat

Sağlık Bakanlığı, korona virüsünden 232 kişinin daha öldüğünü ve 18 bin 857 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 232 kişi vefat etti. 282 bin 528 test yapıldı ve 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu.

Toplam aşı sayısı 89 milyon 651 bin 157'ye yükseldi. 46 milyon 317 bin 869 birinci doz, 35 milyon 408 bin 683 ikinci doz ve 7 milyon 787 bin 868 üçüncü doz aşı yapıldı.

Aşı yaptırma çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerine yer verdi.
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