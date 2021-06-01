Salgında son durum: 7 bin 112 vaka, 129 ölüm

Korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı bin 241 oldu.







Toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516'ya, can kaybı 47 bin 656'ya ulaştı. 9 bin 457 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen kişi sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.





Yeni vaka sayısı dün 6 bin 493, vefat eden kişi sayısı 122 olarak açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404'e, can kaybı 47 bin 527'ye, iyileşen kişi sayısı ise 5 milyon 114 bin 624'e yükselmişti.