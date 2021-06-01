Samanyolu Haber /Gündem / Salgında son durum: 7 bin 112 vaka, 129 ölüm /01 Haziran 2021 20:16

Salgında son durum: 7 bin 112 vaka, 129 ölüm

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı bin 241 oldu.

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Korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı bin 241 oldu.  

Toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516'ya, can kaybı 47 bin 656'ya ulaştı.  9 bin 457 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen kişi sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.  

Yeni vaka sayısı dün 6 bin 493, vefat eden kişi sayısı 122 olarak açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404'e, can kaybı 47 bin 527'ye, iyileşen kişi sayısı ise 5 milyon 114 bin 624'e yükselmişti.
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