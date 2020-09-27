Salgında son tablo!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 68 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.467 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.





Salgında şu ana dek 7 bin 997 kişi hayatını kaybetti. Vak'a sayısı 314 bin 433'e yükseldi.





Bakan Koca şahsi Twitter hesabında, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini kullandı.



