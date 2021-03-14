Salgında yeni dalga krizleri

Tüm dünyada koronavirüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken uzmanlar, başlayan üçüncü dalganın daha sert geçeceği konusunda uyarıyor. Dünya SAğlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise aşıların olabildiğince hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılması uzadığı takdirde daha fazla insanın öleceğine dikkat çekti. Ghebreyesus, 38 ülkeye 29 milyon doz aşı gönderdiklerini, küresel çapta uygulanan 335 milyon aşının 144 ülkede yapıldığını, bunların yüzde 76’sının ise sadece 10 ülkede uygulandığını belirterek eşitsizliğe vurgu yaptı.





Dünyadaki birçok ülkeden aşılama konusunda daha ileride olan Avrupa’da ise üçüncü dalga uyarısı yapılıyor. Enfeksiyon sayılarının hızla artması nedeniyle İtalya, üçüncü kez kapanma kararı aldı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkenin “yeni bir dalga” ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.





Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) rapor edilen günlük vaka sayısının Nisan ortasından itibaren günlük 30 Binlere ulaşmasını bekliyor Özellikle Paskalya Tatili'ne dikkat çeken uzmanlar rakamların Noel Tatili sonrasına geleceğini söyledi. Ayrıca İngiltere'de görülen mutasyonun da hızla yayıldığına dikkat çekildi







Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, “Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız” dedi. Yeni vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğini belirten Wieler, ayrıca 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyledi.









Üretilen aşıların birçoğunu stoklayan AB’de ise aşı “adaletsizliği” tartışması her geçen gün büyüyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB üyesi ülkelerin içinde sevk ve idare kurulu üzerinden ilaç şirketleriyle ekstra anlaşmalar yapıldığını, böylece şirketlerle bir aşı pazarı kurulduğunu ifade ederek, “Avrupa’da adaletsizlik var” dedi.





AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson da, seyahat tedbirlerinin gevşetilmesinde kullanılacak aşı sertifikasında AB’nin onay verdiği aşıların geçerli olacağını söyledi. AB ülkelerinde onay almış aşılar, BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmaları tarafından üretiliyor. Fakat AB üyelerinden Macaristan, Çekya ve Slovakya, tedarikte yaşadığı sıkıntı nedeniyle Rusya ve Çin’den aşı satın aldı. İspanya ve Yunanistan gibi yaz turizmi gelirine sahip ülkeler sertifika istiyor. Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkeler ise “adalet duygusunu zedeleyeceği” gerekçesiyle belgeye şimdilik karşı çıkıyor.