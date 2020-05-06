Samanyolu Haber /Dünya / Salgında yeni umut lamalar /06 Mayıs 2020 11:18

Salgında yeni umut lamalar

Amerikalı ve Belçikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre lamada bulunan bir proteinin, koronavirüsün (Kovid-19) hücrelere erişimini engellediği ortaya çıktı.

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Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 250 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili birçok ülkede aşı geliştirme çalışması devam ediyor. Amerikalı ve Belçikalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre devegiller familyasından olan lamada bulunan bir proteinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hücrelere erişimini engellediği belirtildi.
 
Çeşitli yollarla insana bulaşan koronavirüs, insan hücrelerine girdikten sonra çoğalmaya başlıyor. Daha sonra diğer hücrelere sıçrayan virüs aynı eylemi devam ettiriyor. Kovid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün en büyük silahı, hücre kapılarını bulmaya yardımcı olan protein özellikleri.

2016 YILINDA ASKIYA ALINAN AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI TEKRAR BAŞLADI

Bazı araştırmalar, yeni tip koronavirüsün hücrelere yapışma yoğunluğunun, 2003 yılında patlak veren SARS virüsüne oranla 10 kat daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Virüsün hücrelere erişimini engellemek için hücre reseptörlerinin korunması birincil derecede önem arz ediyor.

Lamalar üzerinde araştırma 2016 yılında Belçika’da başladı ancak önceki pandemiler son bulduğu için bu çalışma da askıya alınmıştı. Yeniden ele alınan araştırmaya göre lamalarda bulunan bir tür antikor, insan hücrelerini korumada önemli rol oynuyor. Araştırmacıların lamalara ait antikorları insan üzerinde denemek için hazırlıklara başladığı bildirildi.
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