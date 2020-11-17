Salgında yeni yasaklar tartışılıyor

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede daha etkili tedbirler alınması gerektiğini söyledi.





Fincancı kapanma ve toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasının maske ve el temizliği kadar gerekli olduğunu, ancak bunun sokağa çıkma yasağına dönüşmemesi gerektiğini söyledi.





Gazeteci Murat Yetkin'e mülakata veren Fincancı, “Özellikle eşitsizlikler açısından, işçi sınıfının, yoksul kesimin yaşadığı mahallelerde insanlar nispeten küçük evlerde çok kişi bir arada yaşıyor. Bu bulaşmayı artıran bir etken. Oysa mahallelerindeki parklara, yeşil alanlara gidip sosyal mesafe içinde gidip yürüyüş yapabilmeleri sağlık bakımından daha önemli." dedi.





KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDET ARTTI





Fincancı, “Bir başka konu da küçük evlerde uzun süre kalabalık nüfusla kapalı kalmanın getirdiği kadına ve çocuğa şiddet ve cinsel suçlarda artış… Bu sebeple toplumsal hareketliliği kısıtlarken, bireysel hareketliliği denetim altında serbest bırakmakta yarar var." diye konuştu.





"Bu 65 yaş üstü bakımından da önemli." diyen Fincancı, "Ancak zorunlu işyerleri dışında, toplu bulunulan mekânlara esnaf ve çalışanı mağdur etmeden 3-4 hafta kapanma ve şehirlerarası seyahatin kısıtlanması yaptırımları elzem görünüyor. Yakında hastaneler ve sağlık çalışanları hasta yükünü taşıyamaz duruma gelmemeli." ifadelerini kullandı.