Salgını bitiren Yeni Zelanda'da üç ay sonra ilk ölüm

Yeni Zelanda'da 24 Mayıs tarihinden bu yana Covid-19 kaynaklı herhangi bir ölüm gerçekleşmemişti.







Yeni Zelanda Covid-19 salgınıyla mücadelesinde takdir toplayan ülkelerden biri olmuştu. Başbakan Jacinda Ardern haziran ayında ülkesinde salgının bittiğini açıklamıştı.





102 gün ülke içi Covid-19 vakasına rastlanmayan Yeni Zelanda'da geçtiğimiz haftalarda yeni vakaların ortaya çıkmasıyla Auckland kentinde kısıtlamalar yeniden başlamıştı.





5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da salgının başlangıcından bu yana 1764 Covid-19 vakası kaydedildi. Resmi rakamlara göre Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 23.