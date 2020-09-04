Samanyolu Haber /Dünya / Salgını bitiren Yeni Zelanda'da üç ay sonra ilk ölüm /04 Eylül 2020 10:04

Salgını bitiren Yeni Zelanda'da üç ay sonra ilk ölüm

Yeni Zelanda'da üç ayı aşkın aradan sonra ilk kez Covid-19'dan bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin hastanede tedavi göre 50 yaşlarında bir hasta olduğu açıklandı.

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Yeni Zelanda'da 24 Mayıs tarihinden bu yana Covid-19 kaynaklı herhangi bir ölüm gerçekleşmemişti.

Yeni Zelanda Covid-19 salgınıyla mücadelesinde takdir toplayan ülkelerden biri olmuştu. Başbakan Jacinda Ardern haziran ayında ülkesinde salgının bittiğini açıklamıştı.

102 gün ülke içi Covid-19 vakasına rastlanmayan Yeni Zelanda'da geçtiğimiz haftalarda yeni vakaların ortaya çıkmasıyla Auckland kentinde kısıtlamalar yeniden başlamıştı.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da salgının başlangıcından bu yana 1764 Covid-19 vakası kaydedildi. Resmi rakamlara göre Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 23.
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