"Salgını bu aşıyla bitireceğimize eminim"

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech, geçtiğimiz günlerde geliştirdikleri aşı denemelerinin 3. fazı başarıyla geçtiğini belirterek yüzde 94'e yakın bir oranda başarılı olduğunu duyurmuştu.







İngiltere merkezli The Guardian gazetesine konuşan Şahin, Covid-19 salgınını bitireceklerine dair iyimser olduğunu ifade ederek, "Salgını durdurup durduramayacağımız konusunda bir sorunuz varsa buna cevabım "evet" olur. Geliştirdiğimiz aşının koronavirüsün başını ezerek ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını bitireceğine inanıyorum. Çünkü yan etki görülen hastalarda dahi virüse karşı koruma sağlanması, aşının büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor." diye konuştu.





Euronews'te Kerem Congar imzasıyla yayınlanan haberde, yapılan son testler sonrası geliştirdikleri aşının hastaların bağışıklık sistemini yeterince güçlendirdiğine emin olduklarını ifade eden Şahin, "Bu gelişmeden sonra firma olarak pazartesi günü bir açıklama yaptık. Artık aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Şahin: Aşıyı ilk kendimde deneyeceğim, öncelik aciliyeti olan yerlere gitmesi







Uğur Şahin ayrıca aşının Avrupa ve ABD'deki merciilerden onay alır almaz ilk olarak kendisinde deneyeceğini belirterek, "Ancak elzem olan, aşının dünya üzerinde en çok nerede ihtiyacı varsa oraya gönderilmesidir. Özellikle de yaşlı insanlar, sağlık çalışanları ve özel durumu olan hastalar için." diye de sözlerine ekledi.





Bağışıklık sistemi üzerinden ihtisas yapan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı çalışmalarının baş mimarları olarak son günlerde bir anda tüm dünya medyasının ilgi odağı oldu.





Almanya'nın en zengin ilk 100 listesine girdiler







Türkiye doğumlu olan Şahin ve İstanbullu bir ailenin çocuğu olan Türeci, "bağışıklık sistemini geliştiren" nRNA teknolojisini Covid-19 üzerinde denemeden önce kanser araştırmalarında kullanmışlardı. Koronavirüs krizinin tüm dünyada patlak vermesinin ardından BioNTech şirketinin çalışmalarını bu yöne doğru kaydıran çift, yaklaşık 9 ay süreyle 500'ün üzerinde bir ekiple söz konusu aşı üzerinde çalışıyordu.





Doktor çift Covid-19 salgını sonrası BioNTech'in borsa hisselerinin 21 milyar doları geçmesi üzerine şirketteki hisselerinden dolayı "Almanya'nın en zengin 100 listesinde" 93. sıraya yerleşti. Çiftin BioNTech'te yüzde 18 hissesi bulunuyor.