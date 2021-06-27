Samanyolu Haber /Dünya / Salgının başından bu yana Moskova'da virüs kaynaklı en çok ölüm vakası yaşandı /27 Haziran 2021 16:38

Salgının başından bu yana Moskova'da virüs kaynaklı en çok ölüm vakası yaşandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs salgınının başından bu yana virüs kaynaklı olarak yaşanan en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiği belirtildi.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da son bir günde 144 kişinin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi ile kentte pandeminin başlamasından beri görülen en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Moskova’nın başkentinde son bir gün içinde 144 kişinin Koronavirüs'ün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Rusya’nın başkentinde, pandeminin başlamasından beri bu denli yüksek günlük can kaybı görülmemişti.

Bir önceki gün de St. Petersburg’da rekor can kaybı kaydedildi

Moskova’da günlük can kaybının rekor düzeye çıkması, EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapan kentlerden birisi olan St. Petersburg’da şimdiye dek görülmüş en yüksek günlük can kaybının kaydedilmesinin bir gün ardından geldi. Saint Petersburg, cuma günü şampiyonanın çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.

Ülke genelindeyse son bir gün içinde Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle 599 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Pandeminin başlamasından beri ülkede 133 bin 282 can kaybı görüldü.

Ayrıca, son bir günde 20 bin 538 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle şimdiye dek görülen pozitif vakaların sayısı 5.4 milyona yükseldi.

Moskova’daki hastane yataklarından 14 bini dolu

Pandeminin Rusya’daki merkeziyse en başından beri başkent Moskova. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin dün televizyonda yaptığı açıklamalarında, başkentte her gün neredeyse 2 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Moskova’daki 20 bin hastane yatağından 14 bininin şu an dolu olduğunu kaydeden Sobyanin, “Bu çok fazla” dedi.

© Sputnik
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