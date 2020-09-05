Samanyolu Haber /Gündem / Salgının kırıp geçirdiği Ankara'ya mercek /05 Eylül 2020 10:48

Salgının kırıp geçirdiği Ankara'ya mercek

Ankara’da vaka sayıları hızla artmaya başlayınca özel bir araştırma gündeme geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Ankara özelinde ayrı bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada “Ankara vaka sayısında İstanbul’u ikiye katladı. En önemli nedeni düğün, nişan ve sünnet törenleri” demişti.

Hürriyet'ten Melten Özgenç'in haberine göre, son dönemde artan vaka sayılarıyla gündeme gelen başkentin durumuyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, özel bir araştırma yapılacağını açıkladı: “Kontrolsüz kalabalıklar maalesef bugün Ankara’nın da vaka sayısını ciddi şekilde arttırdı. Ankara başka illerle de trafiği olan bir il. Vaka sayısını neyin tam olarak arttırdığı konusunda bir çalışma yapılıyor. Yakında ayrıntılı açıklama yapılacak. Ancak şunu belirtmek gerekir ki il düzeyindeki tedbirler yetersiz olursa, zorunlu olarak genel tedbire de başvurulacak. Tabii bu hükümetin bir kararı olacaktır.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın da vaka artış nedenlerini şu sözlerle değerlendirdi: “Ankara çok farklı illerden insanları bir arada barındırıyor. Bu kişiler örneğin Çankırı, Çorum gibi memleketlerindeki düğünlere katılıp dönüyorlar. Ankara’da çalışanların neredeyse yüzde 90’ı kamuda. Tedbirsiz davranılıyorsa hastalığın çok insana bulaşmasına neden olmuş olabilirler.”
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