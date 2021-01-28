Samanyolu Haber /Dünya / Salgının merkezi olduğu belirtilen Vuhan'da koronavirüs araştırması başlıyor /28 Ocak 2021 22:06

Salgının merkezi olduğu belirtilen Vuhan'da koronavirüs araştırması başlıyor

Koroanvirüs salgının çıkış noktası olduğu belirtilen Çin'in Vuhan bölgesinde araştırmalar yapmak üzere ülkeye giden Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) ekibinin karantina süresinin sona erdiği ve çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağını incelemek için Çin'in Vuhan kentinde çalışmalara başlıyor. Vuhan'a ulaşmalarının ardından 14 gün karantinada kalan ekibin bugün otelden çıktığı görüldü.

Koronavirüse ait ilk belirtiler 2019 Aralık sonu Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilmiş ve virüs hızla tüm dünyaya yayılmıştı.

Ekibin, Covid-19'un kökenlerini araştırmak için Vuhan'da yapacakları saha çalışmasına cuma günü başlayacakları açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Vuhan'a gelen 13 kişilik heyetle ilgili basına yaptığı açıklamada, karantinadan çıktıktan sonra araştırmacıların virüsün kökenlerini araştırırken, Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını açıklamıştı.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyetin, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrimiçi toplantılar yapacağı belirtilmişti.

Kısıtlamalara maruz kalabilirler

Ekibin Vuhan'da Çinli yetkililer tarafından bazı kısıtlamalara maruz bırakılacağı düşünülüyor. Zira kentte salgınla alakalı ilk incelemeyi Çinli yetkililer kendileri yapmış, Pekin yönetimi yurt dışından uzmanların ülkeye girişine izin vermemişti.

DSÖ'nün soruşturma sürecinde Vuhan'daki Salgın Hastalıklar Enstitüsü'nü de ziyaret etmesi bekleniyor. Bunun yanında Çinli araştırma görevlilerinden bugüne kadar salgınla alakalı elde ettikleri verileri paylaşması istenecek.
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