Samanyolu Haber /Ekonomi / Salgının ortasında sokağa atıldılar /30 Mart 2020 18:29

Salgının ortasında sokağa atıldılar

Koronavirüs salgınında işlerin durma noktasına geldiği sektörlerde bazı şirketler yüzlerce işçiyi bir günde kapının önüne koymaya başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tazminatları ödenmeyen işçiler eylem yaptı.

Salgının ortasında işsiz kaldılar

İstanbul Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda temizlik ihalesini kaybeden Euroclean şirketi, 300 işçiyi kıdem tazminatlarını vermeden işten çıkardı. 

Mağdur edilen işçiler terminal binası önünde protesto eylemi yaptı. Bir kadın işçi şirket yönetimine, “Bu saatten sonra onlar bizim hiçbir şeyimiz değil. Onlar senin asgari ücretine göz koyan kişiler. Onlar senin işçi maaşına göz koyan kişiler." sözleriyle tepki gösterdi. 

"HAKKIMI VERSİNLER, ÇEKER GİDERİM"

İşten çıkarılan kadın işçi, "Herkes hakkını arıyor. Kimse alkış vurmayacak. Ben burada bir tane eldiven için yalvarıyordum, peçeteleri elimle alıyordum. Neden? Kimse yalakalık yapmasın. Hani başkan nerede? Hakkımı versin çeker giderim, susarım. Yok öyle 3 liraya 5 köfte.” dedi. 


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