Samanyolu Haber /Ekonomi / Salgının ortasında kritik görüşme /25 Mart 2020 13:19

Salgının ortasında kritik görüşme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donal Trump'ın bazı eyaletlerin sokağa çıkmayı sınırlandırmasının ekonomiye zarar verdiği görüşündü. Büyük fonların yöneticileri ile bir araya gelen Trump yasakların kaldırılmasını ve üretimin yeniden normale dönmesini istediği, ancak Sağlık Bakanlığı'nın bunu riskli bulduğu belirtiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donald Trump, Koronavirüs salgını sebebiyle duran ekonomiyi harekete geçirmek için üst üste görüşmeler yaptığı belirtiliyor. 

Trump, 24 Mart Salı sabahı milyarder hedge fonu yöneticileri ve özel sermaye fonu yöneticileriyle görüştü. Görüşmede Citadel'den Kenneth Griffin, Tudor Investment'tan Paul Tudor, John Paulson ve Blackstone Group Inc.'ten Stephen Schwarzman'ın hazır bulunduğu iddia edildi.

Trump virüsün ekonomide yol açtığı hasarın faturası tırmanırken, çalışan kesime işe dönüş çağrısı yapmayı değerlendiriyor.

"12 NİSAN'A KADAR NORMALE DÖNELİM" DİYOR

Sosyal temas ve işletmelerin kapatılmasının ekonomiyi resesyona sürükleyip sürüklemediğini değerlendiren Trump ve ekonomi danışmanlarının beyanları değişti. 

Trump, şahsi Twitter hesabında, "Tedavinin sorunun kendisinden daha kötü olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullanmıştı. 

Dün Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar iktisadi faaliyeti yeniden normal seviyeye getirmek istediğini söyledi.

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de dahil sağlık kuruluşları ABD'nin Koronavirüs salgının yeni merkezi olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. 

ABD’de şu ana kadar 54 bin 147 Koronavirüs vak'ası tespit edildi. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 593.
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