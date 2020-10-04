Salgının vurduğu dev yolcu gemileri hurdaya çıktı

Corona virüsü salgınının en sert etkilediği sektörlerden biri ulaştırma olurken, dev cruise (yolcu) gemileri de atıl kaldı.





Bazı yolcu gemilerinin salgına denizde yakalanması, hiçbir ülkenin corona virüsü vakası tespit edilen gemilerin limana yanaşmasına izin vermemesi ve bu gemilerde salgının hızla yayılması da yolcu gemilerine dönük kalıcı olumsuz hatıralar bıraktı.





Salgının ne zaman biteceğine dair belirsizlik de bu gemilerin geleceğini belirsiz kıldı.





Şimdi, dev yolcu gemilerinden bazıları, sökülmek üzere İzmir’in Aliağa ilçesindeki tesislere çekiliyor.









GEMİLERDEN 2020’DE 1,1 MİLYON ÇELİK ÇIKARMA HEDEFİ

Türk gemi söküm sektörü, salgını fırsata çevirdi ve sene başında gemi sökümünden 2020’de 700 bin ton çelik elde etme hedefini, 1,1 milyon tona yükseltti.





Şu an Aliağa’da 5 dev yolcu gemisi sökülüyor. Bu 5 gemiye 3 geminin daha ekleneceği belirtildi. Metallerin yanı sıra oteller de diğer parçaları satın almak için tesislere geliyor.





Tesislerde, geminin metallerinin yanı sıra, camları, zeminleri, korkulukları, duvarları sökülüyor.





ABD, BRİTANYA VE İTALYA’DAN GELDİLER

Salgın öncesinde ağırlıkla kargo ve konteyner gemilerinin söküldüğü tesislerde şu an yolcu gemileri var.









Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, bir yolcu gemisini tamamen söküp parçalara ayırmanın yaklaşık 6 ay zaman aldığını, tesislerde toplamda 2500 işçinin çalıştığını, bölgeye İtalya, ABD ve Britanya’dan gemilerin geldiğini söyledi.