Samanyolu Haber /Dünya / Salgınla ilgili İtalya'da yeni bir dönem başlıyor /16 Nisan 2021 23:06

Salgınla ilgili İtalya'da yeni bir dönem başlıyor

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren gevşetileceği belirtildi. Bu kapsamda açık hava etkinliklerine ağırlık verileceği ifade edildi.

SHABER3.COM

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli gevşetileceğini açıkladı.

Draghi, Roma'da Başbakanlık ek binada Sağlık Bakanı Roberto Speranza'yla düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir süredir tartışma konusu olan tedbirlerin ne zaman gevşetileceğine açıklık getirdi.

Covid-19'e karşı sıkı tedbirleri kademeli şekilde hafifleteceklerini belirten Draghi, "İhtiyatlı bir iyimserlik ve güvenle geleceğe bakabiliriz" dedi.

Tedbirlerin daha esnek uygulandığı "sarı bölge" uygulamasının 26 Nisan'da devreye gireceğini duyuran Başbakan, "Geçmişe göre farklı yaklaşım izledik. Hükümet, bugün verilerin iyi gitmesine bağlı olarak hesaplanmış bir risk aldı. Öncelik açık hava etkinliklerine verilecek. Restoranlar, sadece açık alanda olmak üzere öğle ve akşam yemeklerinde açılacak. Kırmızı (çok yüksek riskli) bölgeler haricinde tüm kategorilerde her düzeyde yüz yüze eğitime geçilecek" diye konuştu.

Mario Draghi, vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik kararlar aldıklarını ifade ederken maske, sosyal mesafe gibi kurallara ilişkin denetimlerin süreceğini açıkladı.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 843 yeni vaka tespit edilirken, 429 kişi de hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Salgınla ilgili İtalya'da yeni bir dönem başlıyor Sonraki Haber >>

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:40:01