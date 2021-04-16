Salgınla ilgili İtalya'da yeni bir dönem başlıyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli gevşetileceğini açıkladı.





Draghi, Roma'da Başbakanlık ek binada Sağlık Bakanı Roberto Speranza'yla düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir süredir tartışma konusu olan tedbirlerin ne zaman gevşetileceğine açıklık getirdi.





Covid-19'e karşı sıkı tedbirleri kademeli şekilde hafifleteceklerini belirten Draghi, "İhtiyatlı bir iyimserlik ve güvenle geleceğe bakabiliriz" dedi.





Tedbirlerin daha esnek uygulandığı "sarı bölge" uygulamasının 26 Nisan'da devreye gireceğini duyuran Başbakan, "Geçmişe göre farklı yaklaşım izledik. Hükümet, bugün verilerin iyi gitmesine bağlı olarak hesaplanmış bir risk aldı. Öncelik açık hava etkinliklerine verilecek. Restoranlar, sadece açık alanda olmak üzere öğle ve akşam yemeklerinde açılacak. Kırmızı (çok yüksek riskli) bölgeler haricinde tüm kategorilerde her düzeyde yüz yüze eğitime geçilecek" diye konuştu.





Mario Draghi, vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik kararlar aldıklarını ifade ederken maske, sosyal mesafe gibi kurallara ilişkin denetimlerin süreceğini açıkladı.





İtalya'da son 24 saatte 15 bin 843 yeni vaka tespit edilirken, 429 kişi de hayatını kaybetti.