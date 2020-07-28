Samanyolu Haber /Gündem / Salgınla ilgili Türkiye'de bir ay sonra ilk kez... /28 Temmuz 2020 22:09

Salgınla ilgili Türkiye'de bir ay sonra ilk kez...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre Türkiye'de son bir ay içinde ilk kez günlük can kaybı sayısı 15 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 963 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 963 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 645 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 227 bin 982'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 92 oldu. 

Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 280, toplam entübe hasta sayısı 403 oldu. 

Bugünkü test sayısı 47 bin 412 olarak kayıtlara geçti.

'30 GÜN SONRA İLK KEZ'

Koca, ''Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 28 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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