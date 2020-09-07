Salgınla mücadelede kadın lider farkı

Kadınların yönettiği hedge fonlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde yüzde 3,5 civarında kayıp kaydederken bu rakam erkeklerin liderliğindeki heghe fonlarda yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.





Goldman Sachs tarafından yürütülen bir araştırmada kadınlar tarafından yönetilen portföylerin yüzde 43’ü hedef gelirlerini aşmışken, erkeklerde bu oran yüzde 41.







Kadın liderler tarafından yönetilen Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin Korona Krizi'nde daha hızlı tedbir aldığı görülürken, bu ülkelerde can kaybı daha düşük kalıyor.





Tsai Ing-wen tarafından yönetilen Tayvan’da ölüm sayısı 7. Jacinda Arden liderliğindeki Yeni Zelanda’da 7 Eylül itibarıyla 24 kişi hayatını kaybetti.





ALMANYA SALGINI KONTROL ALTINA ALDI





Salgının sert etkilediği Avrupa bölgesinde Angela Merkel’in Almanyasında ölü sayısı 9 bin 400 civarında. Bu sayı İngiltere’de 40 bin üzerinde iken, İtalya, İspanya ve Fransa’da 30 bini geçti.





Peki kadınlar neden kriz anlarını daha iyi yönetiyor?





İş dünyasında cinsiyet eşitliği ve kadın olmak tecrübesi üzerine uzmanlaşan akademisyen yazar Sally Hegelson’a göre sonuçlar sürpriz değil: “Erkeklerin kriz anlarında daha iyi performans gösterdiğine dair kemikleşmiş bir inanç var. Bu Covid-19 ile yok edildi.”





ANAHTAR KELİME DAYANIKLILIK





Hegelson kadın liderlerin mevki basamaklarını çıkarken erkeklere göre daha çok zorlukla karşılaştıklarının altını çiziyor: “Yani lider pozisyonuna gelmiş kadınların olağanüstü seviyelerde dayanıklılık göstermeli şaşırtıcı değil. Dayanıklılık kriz anında anahtar kelimelerden biri.”





Kadınların iş dünyasında var olan ve çoğulukla kadınları içermeyen “ideal resim” olgusundan daha hızlı kopabildiğini söyleyen Hegelson bunun kadın liderlerin ani değişikliklere uyum sağlayabilmelerini sağladığını belirtiyor.





GELİŞMİŞ EKONOMİLERİN AVANTAJI DA VAR





Özel sektörün önemli şirketlerine danışmanlık sağlayan ve iş dünyasında “cinsiyet dengesini” sağlamak için çalışmalar yürüten 20-First kuruluşunun genel müdürü Avivah Wittenberg-Cox, kadın liderlerin salgın döneminde daha iyi performans göstermesinde bu ülkelerin gelişmiş ülkeler bloğundan olmalarının da katkı sağladığını ifade ediyor.





Bu ülkelerde siyasi ve hizmet sistemlerinin daha iyi çalıştığını belirten Wittenberg-Cox, salgının etkilerinin bu şekilde en aza indirgenebildiğini söylüyor.





Bloomberg HT'ye mülakat veren Witternerg-Cox’un vurguladığı noktalardan biri kadınların basamakları daha zor çıkabilmeleri: “Kadınların oldukları pozisyona yükselmeleri o kadar zor oluyor ki oraya geldiklerinde erkek mevkidaşlarından daha niteklikli oluyorlar.”





Salgın sonucunda verilerin kadın liderlerden yana olduğunu ifade eden Wittenberg-Cox, verilerde ortaya çıkan bir diğer olgunun da kimlerin daha kötü performans gösterdiği ile ilgili olduğunun altınızı çiziyor: "Bu ülkeler sadece erkek liderler tarafından değil, politik imajlarının büyük bir kısmının 'toksik maskülen' algı üzerine kurulu erkek liderler tarafından yönetiliyor."





“KADINLARIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK”





İş dünyasında cinsiyet dengesine yanlış bakıldığını ifade eden Wittenberg-Cox, yıllarca kadınlara yönelik gerçekletirilen seminerler, koçluklar ve eğitim programlarının sürece yardımcı olmadığını savunuyor: “Yıllarca kadınları düzeltmeye çalıştılar, ancak kadınlarda bir sorun yok. Kadınların içerisinde bulundukları çevre onların yeteneklerini tanımıyor, onlara uyum sağlamıyor ve yeteneklerinin gelişmesine izin vermiyor.”





Wittenberg-Cox çözümde üç kilit alanı ülkeler, kültürler ve sistemler olarak tanımlarken özellikle Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde son dönemde gelen ve aynı görevdeki kadın çalışanlara erkeklerden az ödeme yapılmasını engelleyen kuvvetli düzenlemelerin de önemli olduğunun altını çiziyor.





"Kadın liderlerin fırsata çevirdiği bu kriz dönemi iş dünyasında cinsiyet dengesini tehlikeye sokar mı?" sorusu üzerine Wittenberg-Cox, içinde olduğumuz küresel krizin iki sonucu olabileceği görüşünde.





DÜNYA EKONOMİSİ IŞIK HIZIYLA DEĞİŞİYOR





Wittenberg-Cox, "Bazı şirketler hayatta kalamayacak, bazıları da hızlı çözümlere başvurmak zorunda kalacak. En son işe alınan yeni yetenekler işten çıkarılacak ve bu kadınları olumsuz etkileyecek. Ancak küçük sayıda da olsa bazı şirketler cinsiyet dengesinin rakamları kuvvetlendirdiğini görüp bu süreci fırsata çevirecekler.”





Hegelson’da bundan sonraki dönemde değişimin gerçekleşeceği görüşünde: “Küresel ekonomi ışık hızıyla değişiyor. Şirketlerin şunu fark etmesi önemli; onları buraya getirenler, istediklere yere götüremeyecekler.”