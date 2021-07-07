Salgınla mücadeleye büyük darbe oldu

Gelişmeler sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) açıklamada bulunurken, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının kıtada etkili olduğunu ve yeni vakaların yüzde 70'inin bu türe ait olduğunu duyurdu.







Euronews'te yer alan haberde DSÖ, Delta varyantının İngiltere ve Rusya gibi Avrupa Birliği (AB) dışarısında kalan ülkelerde de vaka ölüm sayısını hızla artırdığını belirtirken, gözler binlerce kişinin stadyumlarda toplandığı ve salgınla alakalı birçok kural ve kısıtlamanın ihlal edildiği Avrupa Futbol Şampiyonası'na (Euro 2020) çevrildi.





Avrupa futbolunun kanun koyucuları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Covid-19 pandemisi sebebiyle 2020'de düzenlenmesi gereken turnuvayı 2021 yazına ertelemişti.





Ancak maçlarda seyirci kısıtlaması, maske kullanımı, aşı zorunluluğu ya da negatif Covid-19 testleri gibi uygulamalar olsa da, Euro 2020 heyecanını stadyumlarda yaşamak isteyen birçok futbolseverin kurallara uymadığı ve bu durumun da Avrupa'daki vaka sayılarını artırdığı düşünülüyor.





Stad içi ve dışında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı





Euro 2020'de stadyumlara girmek isteyen seyircilere, en az 72 saat önce alınan negatif Covid-19 test sonucu zorunluluğu getirilmişti. Ancak bu kurala Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Rusya'daki St. Petersburg şehirlerinde büyük oranda uyulmadığı görüldü.





UEFA, tüm maçlarda maske zorunluluğu ve her seyirci arası en az 1.5 metre sosyal mesafe kuralını zorunlu kılmıştı. Ancak televizyondan izlenen görüntülerde de görüldüğü üzere, bu iki temel kural da hiçe sayıldı. Bunun yanında stad dışında takımı kazanan taraftarların omuz omuza yaptığı sevinç gösterilerinde, insanların büyük bölümünün maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı oldukça aşikar.

Bütün bunlar küresel salgının gidişatında olumsuz etki yaptı.