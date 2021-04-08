Salih Dinçer'e gurbette buruk veda

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat eden 75 yaşındaki Salih Dinçer, çevresinde güleryüzlü ve yardımsever biri olarak tanınıyordu.





Dinçer hayatını kaybetmesinin ardından, kabristana dönüştürülmesine vesile olduğu Gurbet Cemetery'ye dualar eşliğinde defnedildi.Buradaki cenaze merasimine ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra uzun zamandır cenaze gibi toplu etkinliklere katılmayan Fethullah Gülen Hocaefendi de vefasını göstererek katıldı.





Kısa bir konuşma yapan Hocaefendi merhum Salih Dinçer'in güzel hasletlerinden bahsetti.





Cenaze namazını da bizzat kendisi kıldıran Hocaefendi, defin işleminin tamamlanmasına kadar mezarlıkta refakat etti.





Dinçer, gurbette vefat edenlerin defnedildiği Gurbet Cemetery'deki 7. kişi oldu.



