Salih Müslim: ABD bizi hâlâ destekliyor

"Suriye'de ABD güçleri hâlâ var. IŞİD hücrelerine karşı savaş sürüyor." diyen Salih Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok."





Yerel kaynaklar da sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.





MÜSLİM: TRUMP BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADAN ÇEKİLİYOR





Bununla birlikte, Suriyeli Kürt güçlerin ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi durumunda Beşar Esed yönetimiyle müzakere dahil çeşitli senaryoların konuşulduğu anlaşılıyor.





PYD Eş Başkanı olduğu dönemde Türkiye'ye gelerek Türk yetkililerle de görüşen Salih Müslim de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.





Müslim uluslararası koalisyon tarafından kendilerine, Suriye'den çekilmek için üç şeyin gerçekleşeceği sözünün verildiğini, ancak sözün tutulmadığını kaydetti.

Müslim, "Amerika'yı, Suriye'ye girmesi için biz davet etmedik. Biz savaşıyorduk. Onlar da hem IŞİD'le savaşacak hem de Suriye rejimiyle ilişkili olmayacak bir güç arıyorlardı. Hem bizim çıkarımıza hem de onların çıkarınaydı. Bir ortaklık oluştu, bu dört sene devam etti. Birbirimize güvendik, tarihi zaferler gerçekleşti. Verdikleri sözler vardı. 'Üç şey gerçekleşinceye kadar biz buradan çekilmeyeceğiz' dediler. Birincisi, IŞİD bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun."







"SDG İLE TÜRKİYE ARASINDA DOLAYLI GÖRÜŞME VAR"





Müslim, ABD Başkanı Donald Trump'ın SDG'ye silah ve para verdiklerini belirttiği tweetini de eleştirdi:





"Sayın Trump 'Para, silah verdik' diyor. Burada kaç Amerikan askeri öldü? Hiç. Biz 11 bin şehit verdik. 11 bin şehit mi, yoksa senin verdiğin silahlar, paralar mı? Silahları verdin, fakat zaten bunları IŞİD'e karşı savaşta kullanıyoruz."

Salih Müslim, ABD'nin Türkiye ile SDG arasında dolaylı görüşmelerin yaşandığı yönündeki iddialarının doğru olduğunu söyledi.





Müslim, son anlaşmaya SDG'nin onay verdiğini belirtti: "Evet, ABD arabuluculuk yaptı. Son anlaşma Amerikalılarla Türkler arasında oldu. Bizim SDG bu anlaşmayı onayladı. Sanki anlaşma bizimkilerle Türkiye arasında oluyor, Amerika da bunun garantisi gibi oldu. Daha önce bu, Menbic'te de oldu. Görüşmeler, anlaşmalar vs. Amerikalılar her iki tarafla da görüşüyorlardı. Ama bunlar politik anlaşmalardan ziyade askeri anlaşmalardır. Sınır güvenlik mekanizması, Tel Abyad ile Resulayn arasındaki anlaşmadır."





PYD HENÜZ ŞAM'A ÇAĞRI YAPMADI





Salih Müslim, ABD'nin kararını "ihanet, hayal kırıklığı, arkadan bıçaklama" gibi kavramlarla değerlendirmeyi tercih etmediğini, ABD'de birçok kurumun, Amerikan halkının ve sahadaki ABD askerlerinin farklı düşündüğü görüşünde olduğunu söyledi.





PYD Sözcüsü Salih Müslim, Kuzey Suriye Özerk Yönetimi'nin henüz Şam'a bir çağrı yapmadığını, ancak yapabileceğini de belirtti.





Müslim, "Özerk yönetim böyle bir çağrıda bulunmadı ama bulunabilirler. 'Sınırı beraber koruyalım' diyebiliriz. Egemenlik için beraber bir şey yapmak istiyorsanız gelin beraber yapalım, ama eğer 'Gelin teslim olun, ondan sonrasını biz yaparız' derlerse kabul etmeyiz." dedi.