Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken iddia: 'O dakikalarda Narin'i öldürüyordu'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra da köyün yakınındaki bir derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşirken, tüm Türkiye 8 yaşındaki kız çocuğu için adalet bekliyor. Aylardır gündemden düşmeyen cinayet davasında 12 kişi tutuklanırken, amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında "iştiraken kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Narin'i kimin öldürdüğü henüz net olarak belirlenemezken, çocuğun amcası ve tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğini karşılaştırdığını söyledi.





'O DAKİKALARDA CİNAYET İŞLEMEKLE MEŞGUL'

Akdağ, paylaşımında şu bilgileri verdi:





"Bugün bizim için mutlu bir gün. Artık Nevzat Bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı. Salim Güran tam kritik dakikalarda yani 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete giriyor, veri indiriyor. Aynı dakikalar arasında Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğinde neredeyse hiçbir şey yok. İnternete girmiyor. Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef... Adımsayar uygulamasına ilişkin Sayın mahkeme heyeti ile birlikte tuttuğumuz tutanak onaylanınca yarın paylaşacağım.





'MÜVEKKİLİM SADECE 45 ADIM ATMIŞ'

Salim ile Arif'in evinin arası 55-60 adım arası.... Git gel yapınca en iyi ihtimal 110 adım. Nevzat'ı tepeden çağır. 50 adım da öyle 50 adım da gel. Toplam 220 adım. Müştemilat ahır ahırın çevirisi derken baz raporundaki senaryoya göre en az 350-400 adım gerekiyor. Adımsayar'ın yanılma payı %5... Saat 15.00 ile 16.00 arasında müvekkilimin attığı adım sayısı sadece 45 adım. Şimdi bazıları diyor ki telefonunu evde bırakmış olabilir. O zaman davanın esasına dayanak teşkil eden baz raporunu başından beri reddetmiş olmuyor musunuz? İnat etmeye gerek yok somut delillerle konuşuyoruz."