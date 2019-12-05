Kaçırıldıktan 6 ay sonra bulunan Salim Zeybek'le görüşen avukatlar tehdit edildi

Artı Gerçek sitesinden Derya Okatan'ın haberine göre Şubat ayında eşi ve çocuklarının yanından kaçırılan ve 6 ay sonra Emniyet'te ortaya çıkan Salim Zeybek ile cezaevinde görüşen avukatlar, gardiyanların fiziki müdahalesine maruz kaldı.





Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Cezaevi İzleme Merkezi’nden avukatlar Sercan Aran ve Deniz Can Aydın, Şubat ayında kaçırılan ve 6 ay sonra “ortaya çıkmalarının” ardından tutuklanan 6 kişinin ailelerinin başvurusu üzerine Sincan Cezaevi’ne gitti.





Sadece Salim Zeybek ile görüşebilen avukatlar ile gardiyanlar arasında “tutanak” tartışması yaşandı. Ankara Barosu, gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.





Yaşananları Artı Gerçek’e anlatan Av. Sercan Aran, kayıp olduğu bilinen 4 kişinin bir anda Emniyet’in yakınlarında ortaya çıktığını hatırlattı. Kayıp oldukları süreçte ailelerinin Baro’ya başvurusu olduğunu, ancak gözaltı sürecinde şahıslarla görüşmelerinin engellendiğini belirten Aran, soruşturmayı tamamlayabilmek adına tutuklularla görüşmek için Sincan Cezaevi’ne gittiklerini aktardı.





GARDİYAN KONTROLÜNDEKİ GÖRÜŞME GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ KAYIT ALTINA ALINDI





Aran, yaşananları şöyle anlattı: “4 kişiden üçü zaten görüşmeye çıkmadı. Cezaevi yetkilileri, görüşmeye çıkmayacaklarına dair dilekçe verdiklerini ifade ettiler. Sadece Salim Zeybek görüşe geldi. Görüşme sesli ve görüntülü kayıt altına alındı ve odada infaz koruma memuru hazır bulunuyordu. Kendimizi tanıttık ve geliş amacımızı anlattık. Salim Zeybek sorularımızı cevaplamak istemediğini söyledi. Biz de görüşmeyi tutanak altına almak istedi. Sadece iki sorumuza yanıt verdi.”





SALİM ZEYBEK: KAYBEDİLME SÖZ KONUSU DEĞİL, AİLEME ULAŞMA İHTİYACI HİSSETMEDİM





Salim Zeybek, 'Kaçırıldığınız iddiası doğru mu?' ve 'Ailenize ulaşma gereği duymadınız mı?' sorularını yanıtladı. Tutanağa göre, Zeybek bu sorulara şöyle yanıt verdi:





"Herhangi bir sıkıntım yoktur. Kaybedilme durumu söz konusu değildir. Bu süre zarfında arkadaşımla birlikteydim. Bu süre zarfında aileme ulaşma ihtiyacı hissetmedim. Gözaltı sürecinde herhangi bir işkence, kötü muamele olmadı. Gözaltı sürecinde hastaneye giderek veya TEM içerisinde gelen doktorlara muayene oldum. Bu süreçte hukuki yardım aldım."





'MAHKEME KARARINI GÖNDERME LÜKSÜMÜZ YOK'





Avukat Aran’ın anlatımına göre, görüşmenin ardından odadaki gardiyan tutanağı istedi. Avukatlar da yasaya göre tutanağı vermeleri için bir mahkeme kararı olması gerektiğini belirterek, mahkeme kararını görmek istedi. Gardiyanın bu talebe yanıtı 'mahkeme kararını gönderme gibi bir lüksümüz yok' oldu.





Uzun süren tartışmanın ardından odaya 8-9 gardiyanla birlikte kendisini müdür olarak tanıtan bir cezaevi yetkilisi geldi.





"Müdür yardımcısı 'devletin memuruna güvenmiyor musunuz, buradan kimler geldi kimler geçti, niye zorluk çıkarıyorsunuz' gibi sözlerle tehditvari bir şekilde parmak sallayarak bağırmaya başladı" diye yaşananları anlatan Avukat Aran, kendilerinin mahkeme kararının tebliğ edilmesini değil sadece kararı görmek istediklerini söylediklerini anlattı.





Bu sırada bir gardiyanın üstüne geldiğini ve kendisini iterek masada bulunan tutanağı zorla aldığını belirten Av. Sercan Aran, Avukat Hakları Merkezi’ne başvurduklarını ve Baro’nun da cezaevi yetkilileri ve gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisini verdi.





Salim Zeybek’le görüşmenin detaylarını anlatan Aran, "Kendisi çok fazla konuşmak istemedi, sadece tutanak tanzim ederken iki sorumuzu yanıtladı. Bulunduğumuz ortam sesli ve görüntülü kayıt altına alınıyor ve infaz koruma memuru vardı. Böyle bir görüşmeye itiraz edebileceğini söyledik. 'Söyleyeceklerim bundan ibaret, çok uzatmaya gerek yok' dedi. Biz de kendisinin iradesi üzerinde bir tutum sergileyemeyeceğimiz için bu haliyle tutanağı bağladık" dedi.





İzlenimlerini de anlatan Aran, "Böyle bir durum (kaçırılma) yaşandıysa bile kişi kendisinin ve ailesinin can güvenliği tehlikeye düştüğü için açıklamıyor olabilir ama kendi beyanı bu şekilde olduğu için onun üstüne bir şey koyamıyoruz" yanıtını verdi.





NE OLMUŞTU?





Salim Zeybek, ailesiyle birlikte seyahat ederken, 21 Şubat günü Edirne yolunda polislerce kovalamaca yaşandıktan sonra gözaltına alınmıştı. Zeybek bir araca, eşi ve çocukları başka araca bindirilmişti. Zeybek’ten o günden sonra haber alınamadı. Zeybek’le birlikte Şubat ayında kaçırılan 6 kişi, 6-8 ay sonra emniyet müdürlüğü yakınlarında ortaya çıkmış ve tutuklanmışlardı.