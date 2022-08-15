Salman Rüşdi konuşmaya başladı

75 yaşındaki Rüşdi New York’ta bir etkinlik sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Saldırı sonrası Rüşdi’nin durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.
Oğlu Zafar Rüşdi de babasının durumunun hala kritik olduğunu ama enerjisi ve güçlü mizah anlayışının hala sağlam olduğunu söyledi.
Zafar Rüşdi babasının aile üyeleriyle konuşabildiğini de kaydetti.
Rüşdi, Şeytan Ayetleri adlı kitabı nedeniyle yıllardır ölüm tehditleri alıyordu.
24 yaşındaki saldırgan cezaevinde. Saldırgan Hadi Matar sahneye çıkarak Rüşdi’yi 10 yerinden bıçaklamıştı.
Rüşdi’nin bir gözünü kaybedebileceği belirtiliyor.
Saldırı öncesi Rüşdi Amerika’nın kendisi gibi yazarlar için nasıl bir cennet haline geldiğini anlatması bekleniyordu.
Rüşdi’nin temsilcisi yazarın iyileşme sürecine başladığını ama bunun uzun olacağını kaydetti.
Andrew Wylie solunum cihazından çıkan Rüşdi için toparlama sürecinin başladığını belirtti.