Salman Rüşdi konuşmaya başladı









75 yaşındaki Rüşdi New York’ta bir etkinlik sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.





Saldırı sonrası Rüşdi’nin durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.





Oğlu Zafar Rüşdi de babasının durumunun hala kritik olduğunu ama enerjisi ve güçlü mizah anlayışının hala sağlam olduğunu söyledi.





Zafar Rüşdi babasının aile üyeleriyle konuşabildiğini de kaydetti.



