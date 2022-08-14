Salman Rüşdi'nin sağlığında son durum

T24’ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, yazar Aatish Taseer, meslektaşının durumuna ilişkin yazdığı bir tweette, Rüşdi’nin solunum cihazından çıkarıldığını, konuşabildiğini söyledi.







New York’taki festivalde meydana gelen bıçaklı saldırının baş şüphelisi Hadi Matar, hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.





ABD Başkanı Joe Biden, hayatının büyük çoğunu ölüm tehditleriyle geçiren yazarla ilgili yaptığı açıklamada Rüşdi’nin “korkutma ve susturulmaya karşı duruşunu” vurguladı.





Rüşdi, New York'taki Chautauqua Enstitüsü'mde konuşma yapmak üzere tanıtılırken sahneye atlayan bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

