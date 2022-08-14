Samanyolu Haber /Dünya / Salman Rüşdi'nin sağlığında son durum /14 Ağustos 2022 10:54

Salman Rüşdi'nin sağlığında son durum

Kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" kitabı nedeniyle 1989'da İran'ın hakkında 'ölüm fetvası' çıkardığı; sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi’nin solunum cihazından çıkarıldığı, konuşabildiği belirtildi.

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T24’ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, yazar Aatish Taseer, meslektaşının durumuna ilişkin yazdığı bir tweette, Rüşdi’nin solunum cihazından çıkarıldığını, konuşabildiğini söyledi.

New York’taki festivalde meydana gelen bıçaklı saldırının baş şüphelisi Hadi Matar, hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, hayatının büyük çoğunu ölüm tehditleriyle geçiren yazarla ilgili yaptığı açıklamada Rüşdi’nin “korkutma ve susturulmaya karşı duruşunu” vurguladı.

Rüşdi,  New York'taki Chautauqua Enstitüsü'mde konuşma yapmak üzere tanıtılırken sahneye atlayan bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.
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