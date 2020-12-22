Samanyolu Haber /Gündem / Salona girecek diye yüzlerce kişiye test şartı /22 Aralık 2020 10:21

Salona girecek diye yüzlerce kişiye test şartı

AKP, Erdoğan'ın katılacağı grup toplantısı öncesi tüm milletvekilleri ve basın mensuplarından koronavirüs testi istedi.

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TBMM Genel Kurulu, 12 gün süren bütçe mesaisinin ardından bu salı günü yeniden iş başı yapacak. Çarşamba günü toplanacak AKP Grubu için milletvekili ve katılacak basın mensuplarından salı 15.00’e kadar Covid-19 testi yaptırmaları istendi.

Gündem Afganistan ve Libya tezkereleri, Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi olacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği AKP grubu öncesi milletvekilleri ve basın mensuplarından yine Covid-19 testi yaptırmaları istendi. Toplantıya katılacakların, Saray’da ya da TBMM Hastanesi’nde yarın saat 15.00’e kadar test yaptırabileceğini duyurdu.
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