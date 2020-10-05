Salonları kapatıyor, 45 bin kişi işsiz kalacak!

Cineworld Group Plc, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'de bulunan sinemalarındaki faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağını duyurdu.





Kış aylarında ses getirmesi beklenen yapımların Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenmesi söz konusu kararda etkili oldu.







Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri ABD'de 536 Regal markalı salonunu, İngiltere'de ise Picturehouse markası da dahil olmak üzere 127 noktasını kapatacak. Söz konusu karardan 45 bin çalışan etkilenecek.





Cineworld'ün hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 88 değer kaybetti.







Citigroup Inc. analisti Natasha Brilliant, pazartesi günü yazdığı müşteri notunda Cineworld'ün ek fona ihtiyaç duymasının artık neredeyse kesin gibi olduğunu söyledi.





BORCU 7,8 MİLYAR DOLAR: İLAVE KAYNAĞA İHTİYAÇ DUYACAK





Londra'da işlem gören sinema zinciri 200-300 milyon dolar toplamak üzere tüm fonlama seçeneklerini değerlendirdiğini daha öncesinde belirtmişti.





Brilliant, "Kapanma süresinin uzamasıyla birlikte grup, mevcut kredi imkanı sona erdiğinde 2021 yılı ocak ayından itibaren ek fonlamaya ihtiyaç duyacak ve toplanan miktar 500 milyon dolara kadar olabilir. Endişemiz bunun ciddi bir maliyetle finanse edilmesi." dedi.





Uluslararası ölçekte genişlemeye yönelik adımlar atan şirketin borcu, 467 milyon dolar seviyesinden 8,5 milyar dolara yükseldi.





Şirketin yıllık raporuna göre 2019 itibarıyla 30 bin çalışanı var. Ayrıca temizlik ve güvenlik için kontratlı personelleri de bulunuyor.