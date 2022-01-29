Samanyolu Haber /Gündem / Salonu beğenmedi: Bakan ve İl Başkanı’nı fırçaladı /29 Ocak 2022 22:13

Salonu beğenmedi: Bakan ve İl Başkanı’nı fırçaladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da toplantı salonunu beğenmeyince önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu daha sonra da AKP Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı’yı yanına çağırıp tepki gösterdi. Toplantı salonunu düğün salonuna benzeten Erdoğan, “Bizi buraya sıkıştırmayın” dedi.

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da AK Parti İl Danışma Toplantısı’na katıldı. Partililere hitap etmek için kürsüye çıkan Erdoğan, toplantının yapıldığı salonun küçük olduğunu belirterek durumu eleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu yanına çağıran Erdoğan, “Mehmet, yani biz bu Giresun’da maalesef buranın dışında hiçbir yer bulamadık mı? Ufacık salonlar. Giresun’un gençlerine bu yer yetmez” dedi.
 
“BASİT BİR DÜĞÜN SALONU”

Mehmet Kasapoğlu’yla bir süre görüşen Erdoğan daha sonra Giresun AKP İl Başkanı Kenan Tatlı’yı yayına çağırdı. Bir süre de il başkanıyla görüşen Erdoğan daha sonra konuşmasına şöyle devam etti:

‘‘3500 kişilik salonun bittiği yerde toplantı burada yapılmaz. Geliyoruz burada toplantı yapıyoruz, olmaz. Başka eksikler de giderilirdi gümbür gümbür o salonda toplantıyı yapmamız gerekirdi. Kongreye geldik, basit bir düğün salonunda yaptık. Artık AK Parti’yi lütfen bizi böyle yerlere sıkıştırmaya kalkmayın. Bugün bizi bağrına basan Giresunlulara şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bunun rövanşını yeni salonda, şöyle yaz başlarında, büyük salonumuzda yapmamız lazım. İşin hakkını vermemiz gerekiyor.’’
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