Şam yönetimi ile YPG anlaşmasını Rusya sağlamış

Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dhabi’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Lavrentiyev Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de gerçekleştirdiği terör operasyonu için “kabul edilemez ifadesini kullandı

Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle anlaşmaya varmıştı.

Bu kapsamda YPG mensupları, Türkiye’nin operasyon gerçekleştirdiği kuzeydoğu Suriye’yi rejim güçlerine teslim etmeye başladı. Lavrentyev, PKK/YPG güçleri ile Şam rejimi arasındaki anlaşmaya Moskova Yönetimi'nin aracılık ettiğini teyit etti.



Lavrentyev, Rusya'nın ABD'nin Suriye'den askerlerini çektiğine dair şüpheleri olduğunu söylediği açıklamaya şöyle devam etti: Rusya'nın, Türkiye tarafından söz konusu operasyonun başlatılmasına onay verdiği şeklindeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Türk ordusunun Suriye'deki operasyonu kuzeydoğu Suriye'de inanç dengesini bozabilir. Şam ile Kürtler arasında daha aktif diyalog Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin yeniden tesis edilmesine yardım edecek. Türkiye-Suriye sınırının güvenliği Suriye hükümet güçlerinin bütün sınır boyunca yerleştirilmesi yoluyla sağlanmalı"







‘Kürtler ile Suriye arasındaki görüşmelerin’ bir kısmının Lazkiye yakınlarındaki Rus hava üssü Hmeymim'de gerçekleştiğini de doğrulayan Lavrentyev, söz konusu görüşmelerde elde edilen somut sonuçları ile henüz bilmediklerini söyledi.





Türkiye ile Suriye'nin görüştüğünü aktaran Lavrentyev, "Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı olarak’ diyalog halinde" dedi.





Lavrentyev, Türk ve Suriye ordularının sahada doğrudan karşı karşıya gelme ve çatışma içerisine girme ihtimallerine ilişkin olarak, "Bunun kimsenin menfaatine olmadığı gibi kabul edilemez bir şey de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz" dedi.