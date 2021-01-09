Şaman kıyafetli protestocunun kimliği herkesi şaşırttı

ABD Kongre Binası’nı basan Trump destekçilerinin fotoğraflarını yayınlayan Washington Polisi, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin her yerde arandığını duyurdu. Onlardan biri olan Mostofsky ise evinin önünde görüldü.







Mostofsky, her yerde aranıyor





Uluslararası medyanın gündeminde yer alan Mostofsky’ın, aynı zamanda Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcı Shlomo Mostofsky’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.





Mostofsky ayrıca olay günü komplo teorileri yayan, Trump yanlısı aşırı sağcı örgüt QAnon'un 'şamanı' olarak bilinen ve kürklü-boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Jake Angeli'nin yanında da görüntülenmişti.





Olay günü Kongre Binası'nda bir kameraya konuşan Mostofsky, Brooklyn'den geldiğini söylemiş ve "Aldatıldık. Trump için 75 milyon kişinin oy verdiğini sanmıyorum, 85 milyon kişi oy verdi" demişti.





Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin masasında poz veren Trump destekçisi gözaltına alındı





Öte yandan, Kongre binası baskını sırasında Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasında poz veren Richard Barnett de gözaltına alındı.





60 yaşındaki Richard Barnett, West Virginia Eyalet Meclisi üyesi Derrick Evans ile birlikte gözaltına alındı. İki isme de Kongre baskınıyla bağlantılı federal suçlamalar yöneltileceği belirtildi.





NBC'nin aktardığına göre Barnett'e yasaklı bölgeye girme, şiddet kullanarak yasaklı bölgeye girme ve kamu mülkünü çalma suçlamaları yöneltiliyor.





Polis halktan yardım istemişti





Washington DC’deki Metropolitan Polis Departmanı, dün ABD Kongre Binası’na saldıran isyancıların bazılarının tespit edilmesi için sosyal medya hesabından da halktan yardım istedi. Washington’daki federal savcılar, ABD Kongre Binası’nın basılmasına ilişkin 15 ceza davası açtı. Columbia Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, davaların çoğunun kongre binasına izinsiz girişler nedeniye açıldığını belirtti.