Samanyolu Haber uygulamaları yayında... Tıkla HEMEN İNDİR

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Neler değişti?

*Bütün haberler giriş sayfasına geldi, artık bir seferde günün olaylarının tamamına erişebilirsiniz

*MC EU TV canlı yayını eklendi.

*Yazarlar kategorisi yenilendi.

*Bildirim aboneliği ile günlük önemli gelişmelerden haberdar olma seçeneği eklendi.





NEREDEN YÜKLEYECEĞİZ?

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