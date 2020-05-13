Samanyolu Haber /Gündem / Samanyolu Haber uygulamaları yayında... Tıkla HEMEN İNDİR /13 Mayıs 2020 14:45

Samanyolu Haber uygulamaları yayında... Tıkla HEMEN İNDİR

Samanyolu Haber'in cep telefonu uygulamaları yenilendi.

SHABER3.COM

Samanyolu Haber iOS ve Android uygulamalarından günlük haber alma ihtiyacınızı bir tuşla karşılayabilirsiniz.

Neler değişti?
*Bütün haberler giriş sayfasına geldi, artık bir seferde günün olaylarının tamamına erişebilirsiniz
*MC EU TV canlı yayını eklendi. 
*Yazarlar kategorisi yenilendi.
*Bildirim aboneliği ile günlük önemli gelişmelerden haberdar olma seçeneği eklendi.

NEREDEN YÜKLEYECEĞİZ? 
Eğer Android işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa şu linke:

Eğer iOS işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa şu linke tıklayın:

Uygulamaları yükledikten sonra oy vermeyi ve görüşlerinizi hem Google Play hem de Apple Store'a yazmayı unutmayınız.
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