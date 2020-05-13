Samanyolu Haber uygulamaları yayında... Tıkla HEMEN İNDİR

Samanyolu Haber iOS ve Android uygulamalarından günlük haber alma ihtiyacınızı bir tuşla karşılayabilirsiniz.
Neler değişti?
*Bütün haberler giriş sayfasına geldi, artık bir seferde günün olaylarının tamamına erişebilirsiniz
*MC EU TV canlı yayını eklendi.
*Yazarlar kategorisi yenilendi.
*Bildirim aboneliği ile günlük önemli gelişmelerden haberdar olma seçeneği eklendi.
NEREDEN YÜKLEYECEĞİZ?
Eğer Android işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa şu linke:
Eğer iOS işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa şu linke tıklayın:
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