Samanyolu Haber'i uydurma haberle karalama girişimine çifte yalanlama

Danıştay emekli Başsavcısı Tansel Çölaşan, internette bulduğu ve üzerinde dönemin STV ve Samanyoluhaber televizyonu ana haber bülteni sunucusu Kemal Gülen’in fotoğrafı bulunan bir ‘caps’i gerçekmiş gibi paylaştı. Söz konusu ‘caps’te Kemal Gülen’in, “Camide içki içen Gezi eylemcileri diye, Sırpların Bosna’daki bir camide yaptıklarını gösterdik. O zaman emir öyleydi. Yalan haber yaptık.” dediği yazılıyor.















Kemal Gülen, Tansel Çölaşan’ın söz konusu paylaşımına tepki gösterdi. Capsi ve iddiayı yalanlayan Kemal Gülen paylaşımında;





"Tansel Hanım tam da bunu anlatmak için çırpınıyoruz. Tüm gerçekleriniz böyle, tüm güneşleriniz bir mum gibi. Rejimin tükürdüğü sakızı öyle bir iştahla çiğniyorsunuz ki iftirada onları geçiyorsunuz. Bari siz yapmayın.







Yahu bunun yalan olduğunu asla böyle bir şey olmadığını ve söylemediğimi bin kere mi yazıp söyleyeyim. Bu iftirayı atanı da yayanı da Allah'a havale ediyorum. Ben hiçbir zaman göz altına alınmadım. Adli mercilerde alınan bir ifadem hiç olmadı. 5 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Hakimlik yaptınız, adalet dağıttınız, Atatürk’ü temsil ettiniz. Kimin hazırladığını bilmediğim bu capsleri delil saymayacak kadar hukukçusunuz. Gezi’de direnen insanlara ‘çapulcu’ diyerek hakaret edenlerin karşısına ‘hayır bunlara çapulcu diyemezsiniz’ diyerek çıktık ve masumane başlayan bu gösterileri olduğu gibi haberleştirdik. Gerisi hep yalan.” ifadelerini kullandı.















METİN YIKAR: NE BÖYLE BİR HABER YAPTIK, NE GÖRÜNTÜ YAYINLADIK

Gezi eylemleri sırasında Samanyolu Haber’in Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Metin Yıkar da Çölaşan’a sosyal medya üzerinden cevap verdi. Yıkar, “O dönem Samanyolu Haber Televizyon’unun Genel Yayın yönetmeni olarak söylüyorum. Ne böyle bir haber, ne bir görüntü yayınlandı ne de @KemalGulen2020 bunu söyledi. Defalarca yalanladık da, kayıtlara geçsin diye bir kere daha yazıyorum. Bildiğiniz trol uydurmalarından biri.” dedi.







DANIŞTAY SALDIRI SONRASI DA ‘YALAN’ SÖYLEMİŞTİ

Danıştay saldırısı sonrasında da Tansel Çölaşan sahneye çıkmış ve saldırgan Alparslan Arslan’ın tetiğe bastığı sırada, “Ben Allah’ın askeriyim! Allahü ekber!” dediğini anlatmıştı. Tansel Çölaşan, dönemin Danıştay Başkan vekiliydi.





Ancak Çölaşan’ın bu açıklaması daha sonra odada bulunan ve saldırıya maruz kalan Danıştay üyelerince yalanlandı. Bunun üzerine Çölaşan, “Saldırının tanığı falan değilim. Saldırı anında ne yaşandığını bilmiyorum. Ben sadece olay olup bittikten sonra dışarı çıktığımda, saldırganın yakalandığı sırada ‘Ben Allah’ın askeriyim’ diye bir ifade kullandığını oradaki polislerden duydum. Yoksa bizzat görüp duyduğum bir şey değildi.” açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.



