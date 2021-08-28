Samanyolu Haber /Gündem / Samanyolu TV'nin Üsküdar'daki binası yıkıldı /28 Ağustos 2021 10:22

Samanyolu TV'nin Üsküdar'daki binası yıkıldı

Daha önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilen Üsküdar'daki eski Samanyolu TV binasının yıkıldığı ve yerine öğrenci yurdu yapılacağı belirtildi.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Samanyolu TV'nin Üsküdar'daki binası yıkıldı, yerine öğrenci yurdu yapılacak.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik üç parsel üzerinde bulunan eski Samanyolu TV binası, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 8 Haziran 2017 tarihli yazısı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmişti.

Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün rektörü olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 Haziran 2021 tarihli yazı ile Üsküdar Belediyesi’ne başvurmuştu.

Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede statik açıdan riskli olduğunun tespit edildiği bildirilmişti. Yapının öğrenci yurdu olarak yeniden değerlendirilmesinin önerildiği kaydedildi.

Riskli yapının öğrenci yurdu olarak kullanılabilmesi için belediye ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında ortak işbirliği protokolü imzalanması talep edilmişti.

Üsküdar Belediyesi, ağustos ayı içerisinde binanın yıkımını tamamladı. İlerleyen günlerde öğrenci yurdu inşaatının başlaması bekleniyor.
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