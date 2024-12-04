Samanyoluhaber.com yazarı Asalıoğlu, Moskova’da yılın gazetecisi seçildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





2024 ödül töreni üç yıllık geçmişinde rekor sayıda başvuru topladı. Arjantin, Almanya, İsrail, Hindistan, İran, Kanada, Çin, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve 59 farklı ülkeden 488 çalışma jüri önüne geldi.





Samanyoluhaber köşe yazarı Asalıoğlu ödüllendirildi





“Özgür Bakış” Uluslararası Gazeteciler Ödül Töreni RIA Haber Ajansı, RT, Kanal 1 ve farklı medya kuruluşlarının ortak çalışması. Bu seneki ödül töreninde SamanyoluHaber köşe yazarı Arif Asalıoğlu’nun üç ayrı makalesi jüri heyeti tarafından plaketle ve ödüllerle değerlendirildi.





Yaklaşık 400 kişinin katıldığı basın ödül gecesi Çarlık Misafhirhanesi “Leman” salonunda yapıldı. Rusya ile ortaklaşa küresel ve bölgeler arası projeleri kapsayan yabancı medya ve yazarlardan gelen en iyi materyalleri belirlendi.





En popüler kategori “Rusya ile uluslararası kültürel ortaklığa ilişkin en iyi materyal” oldu - 159 başvuru alındı. 132 yazar “Sosyal ve İnsani Konulara İlişkin En İyi Materyal” kategorisinde zafer için yarışıyor. “Gazetecilik ve belgesel türünde en iyi materyal” kategorisinde 103 materyal sunuldu.





Bu yılın yeniliği olan “Genç gazetecilerin Özgür Düşünceleri en iyi materyali” ödülü, yarışmaya 18-25 yaş arası 54 genç ve istekli gazetecinin ilgisini çekti. En yetenekli ve aktif katılımcılar, Rus ve yabancı uzmanların uluslararası meseleler, küresel zorluklar, modern gazetecilik formatları ve kitle iletişim teknolojileri konusunda dersler, ustalık sınıfları ve eğitimlerini içeren Medya Okulu'ndaki derslere katılmak üzere 1 Aralık’ta Moskova'ya geldiler.





Toplamda 5 kategoride 15 gazeteciye ödül sonuçları, gerçekleştirilen görkemli bir törenle taktim edildi.