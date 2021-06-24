Samanyoluhaber.com'da günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..













TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA KORONANIN DELTA VARYANTI YAYILIYOR





İlk kez geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve daha önce Hint varyantı olarak bilinen Delta varyantı, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık, ülkede görülen vakalarının çoğunun Delta varyantı nedeniyle yaşandığını açıkladı; hatta vakalardaki artış hızı nedeniyle 21 Haziran'da kaldırılacağını duyurduğu kısıtlamaları 19 Temmuz'a kadar uzattı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Andrea Ammon ise Ağustos sonunda Avrupa'daki tüm vakaların yaklaşık %90'ının sorumlusunun Delta varyantı olacağını tahmin ediyor. Yapılan çalışmalar bu varyantın daha hızlı bulaştığını gösterse de daha öldürücü olduğunu gösteren bir veri yok.





En az 80 ülkede kayıtlara geçen Delta varyantı Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada şimdiye kadar 134 vakanın tespit edildiğini söylerken, bu vakaların çoğunlukla İstanbul'da olmak üzere toplam 16 ile yayıldığını söyledi. Uzmanlar, Rusya'da yoğun olarak görülen varyantın turizm sezonunun gelmesi ve iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlamasıyla daha hızlı yayılmasından endişe ediyor. Ankara bunu önlemek için Hindistan, Pakistan ve Nepal gibi ülkelerden gelen yolcular için ek tedbirler alırken, varyanta karşı en etkili korunma yöntemi ise aşı... BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, ürettikleri aşının Delta dahil tespit edilen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu söyledi ve konu üzerinde çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.





Öte yandan Delta varyantının halefi de şimdiden ortaya çıktı. Hindistan'ın Maharastra, Kerala ve Madya Pradeş eyaletlerinde tespit edilen varyanta Delta Plus adı verilirken, Yeni Delhi yönetimi bunu şimdiden "endişe verici varyant" kategorisine aldı. Ancak bilim insanlarına göre varyantın riskleri konusunda kesin yargıya varmak için henüz erken.









SEZGİN BARAN KORKMAZ CEZAEVİNDEN KONUŞTU





Sezgin Baran Korkmaz (SBK), “İkinci Reza Zarrab olacak” yorumlarına tepki göstererek, “Asla kabul etmiyorum. Böyle bir şeyin söz konusu olması mide bulandırıcıdır” dedi.





ABD’nin, kara para aklamak ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında dava açtığı Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki suçlamaları reddetti. Avusturya’da kendisine soru yöneltilmediğini belirten Korkmaz, ABD’deki yargılamada bütün gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi ve “Suçsuz olduğum konusunda zerre şüphem yok. Kime sorarsanız sorun, biraz hukuk ve finans bilen, yoldan geçen insana bile sorsanız, bu şekilde kara para aklanamayacağını size iki dakikada anlatır. Bendeki her şey açık, kayıtlı ve ortadadır” dedi.

Kendisi için yapılan “İkinci Reza Zarrab” benzetmesine de tepki gösteren Korkmaz, “Bu çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle bir şeyin söz konusu olması mide bulandırıcıdır” ifadesini kullandı.

SEDAT PEKER, AKP'Lİ BİR İSMİ DAHA İŞARET ETTİ





Sedat Peker, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Namusun varsa, Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana" dedi. Peker, hakkındaki kara para aklama iddiaları nedeniyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Karaca'ya Audi marka araba hediye ettiğini iddia etti.

Peker, sosyal medya hesabından AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'ya ilişkin iddialar öne sürdü.

Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını öne süren Peker, Korkmaz ile ilgili tartışmaların başlaması ile söz konusu arabayı bir ilaç firmasına yolladığını iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Peker, ''Bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?'' ifadelerini kullandı.

AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca , Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını kabul etti

AKP'NİN 'THİNK TANK'İ SETA'DA TASFİYE

Erdoğan’a en yakın AKP’li kuruluşlardan biri olan SETA’da dikkat çeken bir tasfiye gerçekleşiyor.

Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre SETA Vakfı’nda 20 kişinin işine son verildi. İşine son verilenler arasında gazetecileri fişlediği ve büyük tepki çeken "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" raporunu hazırlayan SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Koordinatörü İsmail Çağlar’ın olduğu öne sürüldü.





Raporun ardından Basın İlan Kurumu’nda temsilciliğe ve Anadolu Ajansı yönetim kuruluna atanan Çağlar ise, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını söyledi.





SETA, Erdoğan’a en yakın oluşumlardan biri olarak biliniyor.

SETA’nın kurucu başkanlığını yapan İbrahim Kalın bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İstanbul Koordinatörlüğü’nü yapan Fahrettin Altun bugün Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı, SETA’nın mevcut Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ise bugün hala Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

İktidar koalisyonunun ortaklarından Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde SETA’yı hedef almışlardı. Perinçek SETA’ya yapılan bütün yardımların kesilmesini ve hükümetin SETA ile ilgisinin olmadığını açıklamasını talep etmişti





AB ZİRVESİ'NİN GÜNDEMİ TÜRKİYE





Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de bir araya geliyor. AB Zirvesi'nin en önemli gündem maddesini ise Türkiye ile ilişkiler oluşturuyor.

Türkiye ile ilişkiler başlığının altında ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri ve 18 Mart 2016 tarihli mülteci mutabakatının güncellenmesi var.

Mülteci mutabakatında özellikle Almanya'dan gelen mesajlar yeni bir anlaşma yapılabileceği yönünde.

Berlin'de Salı günü İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi ağırlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci mutabakatının uzatılması gerektiğini vurgulayarak AB'nin Türkiye'ye desteğinin sürmesi gerektiğini söyledi. Merkel, açıklamasında Draghi'ye de işaret ederek "İkimiz de Türkiye'nin işbirliği olmadan yol alamayacağımız konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum" dedi. Draghi de Merkel'in görüşünü paylaştığını söyledi.

Merkel daha öncede Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u ağırlamış ve iki lider benzer yönde açıklamalar yapmıştı.