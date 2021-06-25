Samanyoluhaber.com'da günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..

KATARLILAR, TÜRKİYE’DE SINAVSIZ TIP EĞİTİMİ ALABİLECEK

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler bir adım daha ileri götürüldü . İki ülke arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” protokolü yürürlüğe girince bazı maddeleri de ortaya çıktı . Türkiye'de milyonlarca genç yıllardır hayallerini gerçekleştirmek için üniversite sınavına hazırlanırken Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye’de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek. Protokole göre Katarlı misafir personel ve yakınları ile Katarlı öğrencileri mümkün olan hallerde askeri hava/kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebilecek. Askeri orduevi ve misafirhanelerden de yararlanabilecekler.

Protokole göre iki ülke de karşılıklı misafir öğrenci kabul edebilecek ve misafir personel istihdam edebilecek. Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma da iş birliği kapsamına alındı. Ayrıca hasta tedavisi, sağlık lojistiği alanında iş birliği, sağlık alanında ortak tatbikat ve ziyaretler düzenlenmesi de öngörüldü.

MANZARA NETLEŞİYOR: SEZGİN BARAN KORKMAZ ABD YOLCUSU





ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz iade için istenen sebepler ortaya çıktı. ABD bilgi, belge, delil ve şahsın alınması için başvurdu. İki ülke arasındaki anlaşma ‘adli yardımlaşma’ ve ‘iade’yi öngörüyor





ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. ABD, haksız elde edilen 133 milyon doları Türkiye’de aklamakla suçlanan Korkmaz’ın Avusturya’dan ABD'ye gönderilmesi bekleniyor.





ABD ile Avusturya arasında 1995’te imzalanan ve yeni güncellenen ‘cezai ve ekonomik suçlara ilişkin adli yardımlaşma’ anlaşması, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesinin daha büyük bir ihtimal olduğunu ortaya koydu.





Bu arada Ankara da , Türkiye'de "kara para aklamak" suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için ikinci resmi adımı da attı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Avusturya'da gözaltına alınan Korkmaz'ın iadesi için Avusturya makamlarına ilgili notayı ve gerekli evrakları sundu.









SÜLEYMAN SOYLU SEÇİM DÖNEMİ KORKMAZ’IN UÇAĞINI KULLANMIŞ





Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.





Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks uçağı çok sayıda siyasi ve "gazeteci" tarafından kullanıldı. Bu isimler arasında Süleyman Soylu'nun da bulunduğunu ortaya çıktı





Soylu’nun bir dönem Korkmaz’a ait olan TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier model lüks uçağı kullandığı, seçim döneminde ise neredeyse özel taksisine çevirdiği öne sürüldü





İçişleri Bakanlığı bu iddiaları kısmen doğruladı.

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, haberle ilgili açıklama yayınlayarak, uçak kiralama olayının, 2017’de Ankara’daki bir sivil havacılık şirketinden ücreti mukabilinde yapılmış bir işlem olduğunu iddia etti

Bakanlık açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir.”

SEDAT PEKER: GEREKİRSE DUMANLA PAYLAŞACAĞIM





Yayınladığı videolarla AKP iktidarının mafyayla olan ilişkisini ifşa eden mafya lideri Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile twitter ve instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi"





Prof. Dr. Yaman Akdeniz söz konusu platformların "Türkiye'de temsilciliklerinin olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı" dedi





Sedat Peker , Sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebinin ardından yeni açıklama yaptı. Peker, “Bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım” ifadelerini kullandı.





Peker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sosyal medya hesaplarımı diyelim ki kapatmayı başardılar, size sözüm olsun gerekirse bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım” ifadelerini kullandı.





AVRUPA LİDERLER ZİRVESİ'NDE GÜNDEM TÜRKİYE VE RUSYA









Brüksel’de yapılan AB Zirvesi’nin ilk gününde Türkiye de gündemdeydi





Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Birlik üyesi 27 ülkenin hükümet ve devlet başkanları

ilk gün sonuç bildirgesinde Türkiye ile 2016'da imzalanan Göçmen Geri Kabul Anlaşması'nın yenilenmesi ve Türkiye'ye topraklarında ağırladığı 3 milyon 700 bin Suriyeli göçmen için 2024'e kadar 3,5 milyar euro yardım yapılması kararı benimsendi.





Bildiride, kapalı Maraş kentinin statüsü ve BM tarafından alınan Kıbrıs kararlarının uygulanması gerektiğiyle birlikte temel hak ve özgürlüklerin halen kilit önemde olduğu da vurgulandı.





Zirvenin ikinci gününde AB Zirvesinde liderler Rusya'ya daha sert yaptırımlar konusunda uzlaştı.

AB liderleri, Brüksel'in Rusya politikası konusunda ikiye bölündü. Fransa ve Almanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve toplantılarını yeniden başlatmak istediğini söylerken; diğer AB ülkeleri Moskova'ya karşı daha sert bir tavır alınması gerektiğini savundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA İKİNCİ 'RUHSAR PEKCAN' SKANDALI





Ticaret Bakanlığı koltuğunda otururken kendi bakanlığına piyasa fiyatlarının neredeyse iki katına dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan'a ilişkin tartışmalar sürerken, bir çok bakanlıkta benzer skandallar ortaya çıkıyor

En son Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşinin kurucuları arasında olduğu Bilbest adlı yazılım firmasının Sağlık Bakanlığı’ndan 20 ihale aldığı ortaya çıktı





İddiaları üzerine konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın, “20 yıl önce kurucuları arasında eşimin yer alması ve oğlumun bir süre görev alıp ayrılmış olması dışında haberin hiçbir doğru yanı yoktur” sözleriyle kendisini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bakan Yardımcısı'nın eşi Sibel Aydın ve oğlu Muhammed Aydın'ın firmanın ortağı olduğunu; ama Aydın ne zaman bakanlıkta görev alsa, şirket hisselerinin hülle yoluyla başkalarına devredildiğini iddia etmişti. İddialar arasında son 5 yılda firmaya "e-nabız" uygulamasının işleri de dahil olmak üzere 5 milyon 128 bin TL'lik iş verildiği de var.