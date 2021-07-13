Samanyoluhaber.com'da günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..

MEHMET ALİ ŞENGÜL AĞABEY’İ RAHMET-İ RAHMANA UĞURLADIK

Yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü hastanede ruhunun ufkuna yürürken Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kadim dostu ve dava arkadaşı Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık .





Almanya'nın Hanau şehrinde yapılan cenaze merasimine korona tedbirleri sebebiyle yaklaşık bin kişinin katılmasına izin verildi.





Dualarla başlayan cenaze merasimine Avrupa'nın bir çok yerinden Şengül'ün ailesi, yakınları ve dava arkadaşları akın etti.





Cenaze sırasında Hizmet gönüllerine, gökyüzünden rahmet yağmurları eşlik etti. Alana vefalı dostlarının omuzlarında tabutun içinde getirilen Mehmet Ali Şengül'ün cenaze namazını Cuma Ördü kıldırdı. Cenaze namazına katılanlardan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunanlardan helallik isteyen Cuma Ördü, ‘Hepimizin üzerinde hakkı olan bir hocamızdı’ dedi. Namaz öncesi duran yağmur, cenaze namazıyla tekrar başladı. Mehmet Ali Hocamız, Kur’an-ı Kerim tilavetine eşlik eden gözyaşlarıyla ebediye uğurlandı.





Mehmet Ali Şengül için başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanında yüzlerce gıyabi cenaze namazı kılındı. Sosyal Medya üzerinden organize olan Hizmet Hareketi görnüllüleri Şengül'ün arkasından binlerce hatim indirdi dualar okudu.

BİŞKEK'TE KAÇIRILAN ORHAN İNANDI ANKARA'DA TUTUKLANDI

MİT operasyonuyla Kırgızistan’dan Türkiye’ye kaçırılan ve bir ayı aşkın süre işkenceye maruz kalan Sapat Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.AKP'li medyanın haberlerine göre Orhan İnandı Savcının 'Etkin pişmanlık’ teklifini reddetti

İfadesinde Gülen hareketinin ‘terör örgütü’ olduğuna inanmadığını dile getiren İnandı Hizmet hareketine yakın olduğunu kabul etti. Savcılık ifadesinden sonra Sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, tutuklandı.

31 Mayıs''ta Bişkek'te kaçırılan İnandı 43 gün sonra Ankara'da cezaevine konuldu. Bu zaman içinde nerede tutulduğu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı

DÖNEMİN AKP İSTANBUL İL BAŞKANI KAYIP SİLAHLARLA İLGİLİ BERAT ALBAYRAK'I İŞARET ETTİ

Dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz’un kayıp silahlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sedat Peker’in gündeme getirdiği 15 Temmuz sonrasındaki kayıp 100 bin silahla ilgili iddialara bir yenisi daha eklleyen Temurci, kayıp silahlarla ilgili kendisinin bilgisi olmadığını belirterek Berat Albayrak’ı işaret etti.

Savcılara çağrı yapan Temurci, ' Kandırıldığımı hissediyorum. Bütün Türkiye’yi ayağa (15 Temmuz) kaldırmıştık. Eğer biz bunları yaparken birileri darbe öncesi darbe sonrası bu milleti birbirine kırdırmak için, inanın gözlerim doluyor, silah dağıtmışsa bu millete bu alçaklığı bizim ortaya çıkarmamız lazım. Savcılarımıza Allah için yalvarıyorum, görevinizi yerine getirin. Berat Albayrak’a yakın olduğunu düşündüğüm il gençlik kolları başkanımız, bu işi Berat Bey’in haberi olmadan asla yapamaz.” dedi





Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin’e teslim ettiğini öne sürmüştü. İddialarda adı geçen İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay, Sedat Peker’in belirttiği gece belirttiği yerde olduğunu doğrulamış, ancak araçtan çıkmadığı için araca yüklenen kasada ne olduğunu bilmediğini ileri sürmüştü.

YUNANİSTAN’DA GALATASARAY KRİZİ

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.

Yunan yetkililer Galatasaray'ın dün yaptırdığı Covid-19 testini geçerli saymadı. Bu nedenle bugün yeni test yapılmasını belirterek futbolcuları havalimanında bir saatten fazla bekletti.

Bunun üzerine Galatasaray rest çekti ve Türkiye’ye dönme kararı aldı.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili yaptığı açıklamada "Galatasaray kafilesinin hızlı bir testten geçmeyi reddetmesi üzerine, emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi. Halk sağlığını uyaran konularda yasaların uygulanması vazgeçilmezdir. Bu yüzden benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi" dedi. Galatasaray Kulübü, Yunan yetkililerden özür beklediklerini açıkladılar









DEVLET BAHÇELİ'YE SÜLEYMAN SOYLU ŞOKU! MHP SEÇMENİ TEPKİ GÖSTERDİ









MetroPOLL Araştırma'nın çalışmasına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun beğeni seviyesi azalırken, en çok MHP seçmeninin beğenisi zaman içinde değişti.

MetroPOLL Araştırma, seçmenin Bakan Soylu'ya karşı beğenisine ilişkin bir anket yaptı. Katılımcılara "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu beğeniyor musunuz" sorusunun sorulduğu ankette, bakanın popülaritesinin en düşük olduğu zaman yüzde 39,6’yla Mayıs 2021 olarak kaydedildi.

Ankete katılan MHP seçmenlerinin yüzde 74’ü 2020 yılının nisan ayında Soylu’yu ‘beğenirken’, bu oran Haziran 2021’de 55,6 olarak kaydedildi.

AKP seçmeninde Soylu'nun beğeni oranı 8 ay içinde değişmezken, Saadet Partisi seçmeninde de ciddi bir azalma olduğu görüldü.

KÜBA'DA SON 30 YILIN EN BÜYÜK HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARI





Küba, son 30 yıldır gördüğü en büyük protesto eylemlerine sahne oluyor. Başkent Havana başta olmak üzere pek çok kentte toplanan protestocular, son haftalarda Covid-19 vakalarında yaşanan patlama nedeniyle sağlık merkezlerinin çökme noktasına gelmesine; turizmin pandemiyle birlikte felç olmasının yolaçtığı ekonomik krizle gelen elektrik kesintilerine, gıda ve ilaç sıkıntısına tepki gösteriyor.





Pazar günü başlayan gösterilere polis zaman zaman sert müdahale ediyor .





Küba'nın devlet kontrolündeki ekonomisindeki yüzde 11'lik küçülmenin nedenleri arasında ülkenin ana gelir kaynaklarından olan şekerin bu yılki rekoltesinin düşük olması da gösteriliyor.





Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin paralı askerleri olmakla suçladığı göstericilere karşı "Ülkenin tüm devrimcilerini, tüm komünistleri sokağa çıkmaya, provokasyonlara kararlı ve cesur bir şekilde karşı koymaya, devrimi savunmaya" çağırırken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD'nin Küba'nın tamamında düşünce ve toplanma özgürlüğünü desteklediğini, haklarını kullanan barışçı göstericilere yönelik her türlü şiddet ve saldırıyı en şiddetli bir şekilde kınadıklarını" kaydetti. Meksika ve Rusya ise hiçbir ülkenin Küba'nın iç işlerine karışmaması gerektiğini vurguladı.





Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından ülke genelinde internetin kesildiği haberleri geldi