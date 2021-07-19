İşte günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..

TÜRKİYE'NİN DE KULLANDIĞI 'CASUS YAZILIMI' DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

İsrailli NSO Group adlı şirketin geliştirdiği Pegasus adlı casus yazılımın çok sayıda otoriter devlet tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Guardian, The Washington Post, CNN ve Le Monde'un da aralarında olduğu 16 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırma, NSO'nun korsan yazılımı Pegasus'un "yaygın ve sürekli kötüye kullanıldığını gösteriyor."





Araştırma raporuna göre, dünyanın dört bir yanındaki gazeteciler, insan hakları aktivistleri, iş insanları, siyasiler, NSO Group tarafından satılan bilgisayar korsanlığı yazılımını kullanan yönetimler tarafından hedef alındı.





Listede, 2016'dan bu yana NSO müşterileri tarafından ilgilenilen kişiler olarak tanımlandığına inanılan 50 binden fazla telefon numarasının bulunduğu kaydediliyor.

Bu sistemle Türkiye’den yaklaşık 500 civarında telefonun izlendiği belirtiliyor.





AKP’ hükumetinin Türkiye’deki muhalifleri takip edebilmek için daha önce de Almanya’dan casus yazılım aldığı ortaya çıkmıştı.





Türkiye’deki güvenlik birimlerine muhalif isimlerin telefonlarındaki adres defterlerine, fotoğraf ve video kayıtlarına erişim imkanı sağlayan bu tip yazılımların satın alındığı bilgisi Sedat Peker'in ifşaatlarında da gündeme gelmişti.





Peker, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yakın bir isim olan Cihan Ekşioğlu'nun kişilerin telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları ve hatta WhatsApp, Facebook Messenger ve Skype görüşmelerinin de takip edilebilen yazılımı ucuza alıp pahalıya MİT'e sattığını duyurmuştu





AVRUPA FELAKETİN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR





Batı Avrupa'da son 20 yılın en büyük sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 190'a yükselirken kayıplar artıyor

Selden en çok etkilenen ülke olan Almanya, Belçika ve Hollanda'da toplam kayıp sayısı ise 1000'in üzerinde. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Afet bölgesinde açıklama yapan Merkel, felaketin ardından Almanya'nın iklim değişimiyle mücadele konusunda daha hızlı hareket edip daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika'daki sellerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan edildi. Sellerden etkilenen 120 civarı belediye, evlerinde izole edilmiş birçok kişiye ulaşmakta hala zorluk çekiyor. Otoyolların çoğu trafiğe açılamadı, demir yollarının ise 30 Ağustos'a kadar kademeli olarak hizmete girmesi bekleniyor.

Avusturya’nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı bazı kasabalarda sağanak sele yol açarken, bu bölge için afet uyarısında bulunuldu.





Fethullah Gülen Hocaefendi Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'da meydana gelen felakette hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.





Hocaefendi mesajında ayrıca, yaralanlara , evlerini işyerlerini kaybedenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKALARI ARTIŞTA

Dünyada ve Türkiye’de aşılama programlarına rağmen COVID-19 vakaları artışta. Aşılama programı sayesinde bir süre önce vaka sayılarında düşüş yaşanan Türkiye’de son günlerde yeniden günlük vaka sayıları yükseliyor.

Nisan ayında günlük 60 binin üzerinde vaka görülen Türkiye’de kapanmalar ve Haziran ayında başlayan yoğun aşılama programı sayesinde vaka sayıları resmi verilere göre 4 bin 400’lere kadar gerilemişti. Ancak Temmuz ayının ilk haftasından bu yana Türkiye’de de vaka sayılarında yeniden yükseliş görülmeye başlandı.

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 680 vaka tespit edilirken, COVID-19'dan ölenlerin sayısı da bir gün önceye göre 33 kişiden 66 kişiye yükseldi.









Delta varyantı çok sayıda ülkede baskın hale gelmiş durumda. Nüfusunun yarıdan fazlasını aşılamış olan İngiltere’de Delta varyantı nedeniyle son 24 saatte 48 bin 161 vaka tespit edilirken 25 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede mevcut artış hızının devam etmesi halinde kısa süre içerisinde günde 100 bin yeni vakanın görülmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.





Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Lavid de Corona virüsüne yakalandı. Bunun üzerine kendisi geçen yıl COVID-19 geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Sağlık Bakanı’yla teması bulunduğu için karantinaya alındı. Johnson 10 gün boyunca kendi evinde karantinada kalacağı açıklandı.

OHAL UYGULAMALARI 1 YIL DAHA UZADI

TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girmeden önce 17 saat boyunca tartıştı ve

AKP - MHP ortaklığı ile hazırlanan torba yasayı yasalaştırdı.





Yasayla TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılıyor ve TMSF'nin şirketlere kayyım atama yetkisi 3 yıl uzatılıyor.





İstihdamı korumak için işverenlere verilen asgari ücret desteği de sürdürülüyor.





Yasada yer alan en çarpıcı değişikliklerden biri ise OHAL uygulamalarının uzatılması... Buna göre OHAL dönemi uygulamasının süresi, "Kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı ve rütbelerinin geri alınması" gibi iktidara yetki veren uygulamalar için 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Ayrıca gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümler de 1 yıl uzatıldı.









MELİH BULU'NUN YÖK'E GÖNDERİLEN 'İNTİHAL' RAPORUNDA NELER VAR?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alınmasına gerekçe olarak

YÖK'e sunulan intihal raporu gösterildi . Peki bu raporda neler var?

Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi üyeleri YÖK’ün internet sayfasından Bulu’nun doktora ve yüksek lisans tezlerini temin etti. Avrupa ve Amerika’da yaşayan, aralarında biliminsanlarının da olduğu Boğaziçililer tezleri bilimsel kriterlere göre irdeledi ve 45 sayfalık intihal raporu hazırladı.





Raporda Bulu’nun doktorasında 32 kaynaktan yapılan 70 ayrı alıntıda intihal bulgusu olduğu, 59 alıntıda fikir sahibi kişiye ve esere atıfta bulunulurken tırnak işareti kullanılmadığı, bu şekilde 59 adet yanıltıcı referansın olduğu saptamalarına yer verildi.





Alıntıların tezin 40 sayfasına dağıldığı ve yüzde 30’unu oluşturduğu sonucuna varıldı. Bu arada Raporda Bulu’nun yüksek lisans tezinde de intihal olduğu tespit edildi .

YÖK'e verilen rapor sonucu merak ile bekleniyor. AKP'li olduğu için Rektör yapılan Melih Bulu bütün akademik ünvanlarını kaybedebilir