Günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..

ALMAN HÜKÜMETİ ‘İNFAZ LİSTELERİ’Nİ İNCELİYOR





Geçtiğimiz haftalarda da Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan BirGün gazetesi yazarı Erk Acarer, "Milletin ailesiyle, değerleriyle ilgili yazmayı bırak, daha kötüsünü yaparız" diyen üç kişinin bıçıklı saldırısına uğramıştı.

İnternette dolaşıma sokulan 55 kişilik listede adı geçen Kürt sanatçı Ferhat Tunç da, kendisine yönelik saldırı riski bulunduğu konusunda Alman polisi tarafından uyarıldığını duyurmuştu.

Sol Parti milletvekili Helin Evrim Sommer'in bu konudaki soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, ilk kez söz konusu listenin resmi incelendiğini açıkladı.

Alman hükümeti muhalif isimlere yönelik saldırı listelerinin olduğu konusunda görüş bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ellerinde muhaliflere yönelik saldırı konusunda spesifik bir liste olmadığını ancak incelemenin derinleştirildiği belirtildi.









AKP ÇALIŞANI ‘PUDRA ŞEKERİ’ DEMİŞTİ; KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI





Lüks bir araçta uyuşturucu madde kullanırken görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alındıktan sonra ifadesinde ‘Kokain değil, pudra şekeriydi’ diyen eski AKP Genel Merkez Çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun adli tıp raporu sonuçları ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu, gönderilen numuneler üzerindeki incelemesini tamamladı.

Yapılan incelemede Ayvatoğlu’ndan alınan örneklerde son 6 ay içinde uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular edildi. Rapor, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Raporu dosyaya delil olarak koyan savcılık, Ayvatoğlu hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

İddianamenin yazımına başlayan savcılığın Ayvatoğlu hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyeceği belirtildi.

VAKA VE CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı yeni Koronavirüs Tablosu’nu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye’ee 24 saatte 224 bin 198 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından verilerin yer aldığı güncel tabloyu paylaşarak şu mesajı paylaştı:

“Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.”

SİNOVAC AŞISININ 6 AY SONRAKİ ANTİKOR SEVİYESİ ORTAYA ÇIKTI

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgında ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatıyor.

Dünya genelinde hızla yayılan Delta varyantı, pek çok ülkede kısıtlamaları yeniden gündeme getiriyor. Türkiye’de Pfizer-BioNTech’le birlikte uygulanan Sinovac aşısıyla ilgili önemli bir çalışma ortaya çıktı. Çin'de yapılan bir araştırmada, Sinovac’ın Covid-19 aşısı CoronaVac’ın antikor seviyesine mercek tutuldu.

Çalışmada iki doz CoronaVac aşısı uygulanan kişilerin 6 ay sonra virüse karşı korumada önemli bir veri olan antikor seviyeleri ölçüldü. Sonuçlara göre 18-59 yaş aralığındaki sağlıklı yetişkinler arasında antikor seviyesinin 6 aydan sonra önemli ölçüde düştüğü gözlemlendi. İki ve dört hafta arayla ikinci doz yapılan katılımcıların yüzde 16.9 ile yüzde 35.2’sinin antikorlara sahip olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, antikor seviyesini yükseltmek için üçüncü doz takviye aşının büyük bir etki gösterdiğini de ekledi.





Türkiye, CoronaVac aşısı olanlara üçüncü doz aşı yapmaya başlarken, Çin aşısının uygulandığı Endonezya ve Tayland gibi ülkeler de söz konusu aşıyı yaptıranlara üçüncü doz olarak Moderna ve Pfizer aşıları uyguluyor.









ÇİN VE RUS AŞISI OLANLARA UMRE YOK





Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadetinin sona ermesiyle umre sezonunun açıldığını duyurdu. Bu yıl da hac ibadeti için Suudi Arabistan dışından hacı adaylarının kabul edilmezken, umre için 9 Ağustos’tan itibaren ülke dışından ziyaretçi kabul edileceğini açıkladı. Salgın dönemindeki iki yıl boyunca ne hac ne de umre yapamayan Müslümanların Kabe hasreti sona erecekken, Riyad yönetimi bu kez aşı şartı koştu. Tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin ülkeye giriş yapabileceğini belirten Suud yönetimi, kabul edilecek aşıları da açıkladı.

Suudi Arabistan’ın salgınla mücadele kapsamında onay verrdiği aşılar arasında Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşıları bulunuyor. Türkiye’de uygulanan Çin aşısı Sinovac ve 50 milyon doz alınacak Sputnik aşıları liste dışı kaldı.

BUSH DÖNEMİNDE BAŞLATILAN BİR SAVAŞ DAHA SONA ERİYOR





ABD ve Irak, 2021 yılı sonuna kadar Amerikan askerlerinin Irak’taki muharip misyonunun sonlandırılması için anlaşmaya vardı.





ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ordusuna bağlı muharip güçlerin yıl sonuna kadar Irak’tan ayrılacağını, eğitim ve danışmanlık desteği veren ABD askerlerinin ise ülkede görev yapmaya devam edeceğini açıkladı. 18 yıldan uzun süredir Irak’ta bulunan ABD güçlerinin ülkeden çekilmesiyle Biden, Afganistan’ın ardından eski Başkan Bush’un başlattığı bir savaşı daha sona erdirmiş olacak.





Irak’ta şu an 2.500 ABD askeri, IŞİD’le mücadele eden Irak ordusuna destek kapsamında görev yapıyor. Biden’ın açıklamasına göre ABD askerlerinin bu yılın sonundan itibaren muharip bir görevi olmayacak.