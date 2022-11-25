Sambacılardan muhteşem gollü galibiyet





2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Brezilya'nın gollerini Richarlison kaydetti. Sırbistan'ın çok iyi savunma yaptığı maçta Brezilya atak üzerine atak yaptı. Tarihinin 6. şampiyonluğu için Katar'a gelen Brezilya, ilk maçından galip ayrılmayı başardı.





Ayrıca ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Richarlison, Coutinho, Neymar ve Careca'nın ardından turnuvadaki ilk maçında iki gol atan dördüncü Brezilyalı futbolcu oldu.







MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





21. dakikada Casemiro'nun uzaktan sert şutuyla kaleyi yokladı ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada ceza alanına girer girmez topla buluşan Raphinha'nın vuruşunda, Sırp file bekçisi Vanja Milinkovic Savic topu kontrol etti.



41. dakikada Milenkovic ile girdiği mücadelenin ardından topa sahip olan Vinicius Jr'ın vuruşunda, rakibinin müdahalesiyle yeniden kendisine çarpan top auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

46. dakikada Sambacılar, Raphinha ile önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

60. dakikada Alex Sandro'nun yerden sert şutunda direğe vurdu.

62. dakikada baskısını artıran Brezilya aradığı golü buldu. Ceza alanı sol çaprazında Vinicius Jr'ın şutunda kaleciden dönen topu Richarlison tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

73. dakikada Brezilya, grup maçlarının şu ana kadarki en güzel golüyle farkı ikiye çıkardı. Vinicius Jr'ın iğne deliğinden geçirircesine iki Sırp futbolcunun arasından gönderdiği topu çok güzel hareketle kontrol edip voleyle ağlara gönderen Richarlison, uzun süre unutulmayacak klas bir gole imza attı: 2-0.

83. dakikada ceza alanı önünden Casemiro'nun şutunda top üst direten döndü.









