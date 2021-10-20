Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye devlet televizyonu, sabah saatlerinde Şam’ın merkezinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.



Suriye’nin başkenti Şam’da askeri bir otobüse yolun kenarına yerleştirilen bomba ile gerçekleştirilen saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.



Suriye devlet televizyonunun Telegram üzerinden yayımladığı görüntülerde otobüsün yandığı ve kurtarma görevlilerinin otobüsten hayatını kaybedenlerin parçalarını çıkardığı görüldü.



Yetkililer otobüs Hafız Esad köprüsündeyken iki patlayıcı ile düzenlenen saldırının “terör” saldırısı olduğunu açıklarken üçüncü bir patlayıcının ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



Bu yıl Suriye’nin doğusunda askeri araçlara yönelik çok sayıda saldırıyı IŞİD’in gerçekleştirdiği düşünülüyor.



On yıldır devam eden Suriye’deki iç savaşta Birleşmiş Milletler’e göre en az 350,000 kişinin hayatını kaybetti.



Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.