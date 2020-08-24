Şam'da büyük patlama: Tüm ülkenin elektriği kesildi

Suriye’nin başkenti Şam kuzeydoğundaki Dumayr ile Adra arasında bulunan Arap doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Suriye’nin genelinde elektrik kesintisi yaşandı.



Bugün sabah saatlerinde Şam kuzeydoğundaki Dumayr ile Adra bölgeleri arasında bulunan Arap doğalgaz boru hattında bir patlama meydana geldi.

Suriye resmi ajansı SANA’ya konuşan Elektrik Bakanı Muhammed Zuhair Harbutli, aynı bölgede altınce defa saldırıya maruz kalan boru hattında patlama nedeniyle Deyr Ali üretim istasyonundaki mevcut gaz basıncının düştüğünü ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.





Harbutli, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ve önümüzdeki birkaç saat içinde yeniden elektrik verilmesi için çalışacaklarını belirtti.





Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Ali Ganim ise, güney bölgesini besleyen ana boru hattında yaşanan patlamanın bir “terör eyleminden” kaynaklanabileceğini ifade etti.



