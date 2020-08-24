Samanyolu Haber /Gündem / Şam'da büyük patlama: Tüm ülkenin elektriği kesildi /24 Ağustos 2020 14:43

Şam'da büyük patlama: Tüm ülkenin elektriği kesildi

Suriye Şam yakınlarında yaşanan büyük patlamayla sarsıldı. Patlama sonrası ülke genelinde elektrikler kesildi.

SHABER3.COM

Suriye’nin başkenti Şam kuzeydoğundaki Dumayr ile Adra arasında bulunan Arap doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Suriye’nin genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Bugün sabah saatlerinde Şam kuzeydoğundaki Dumayr ile Adra bölgeleri arasında bulunan Arap doğalgaz boru hattında bir patlama meydana geldi. 

Suriye resmi ajansı SANA’ya konuşan Elektrik Bakanı Muhammed Zuhair Harbutli, aynı bölgede altınce defa saldırıya maruz kalan boru hattında patlama nedeniyle Deyr Ali üretim istasyonundaki mevcut gaz basıncının düştüğünü ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Harbutli, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ve önümüzdeki birkaç saat içinde yeniden elektrik verilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Ali Ganim ise, güney bölgesini besleyen ana boru hattında yaşanan patlamanın bir “terör eyleminden” kaynaklanabileceğini ifade etti.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Ganim, Suriye Gaz Şirketi’ndeki teknikerlerin ve ilgililerin hasarın acilen onarılması için talimat verdiklerini vurguladı.

Arap doğalgaz boru hattı 36 inç çapında ve 7 milyon metreküp gaz kapasiteye sahip. Patlama nedeniyle devre dışı kalan doğalgaz boru hattı güney bölgesinde bulunan Deyr Ali, Teşrin ve Nasiriyah istasyonlarını besliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şam'da büyük patlama: Tüm ülkenin elektriği kesildi Sonraki Haber >>

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:20:11