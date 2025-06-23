Samanyolu Haber /Dünya / Şam'da Kiliseye korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /23 Haziran 2025 10:05

Şam'da Kiliseye korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dveyla semtinde bulunan Mar Elias Kilisesi'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi.

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Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, DEAŞ'I SORUMLU TUTTU
Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi. Saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulanan açıklamada, bu "hain" eylemin ülkenin ulusal birlik ve istikrarını baltalamayı amaçladığı kaydedildi. Açıklamada, saldırının yalnızca belirli bir dini kesime yönelik olmadığı, aksine Suriye'nin tüm toplumsal yapısına karşı bir saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

SALDIRIYA TEPKİLER
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack X'teki hesabından saldırıya tepki göstererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barrack, paylaşımında, bu tür "korkakça" eylemlerin, Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurgulayarak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı mücadelesinde Şam hükümetine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.
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