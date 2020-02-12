Samanyolu Haber /Gündem / Şam'dan Erdoğan'a: Cahil, gerçeklerden kopuk, terörist hamisi rejimin başı /12 Şubat 2020 17:57

Şam'dan Erdoğan'a: Cahil, gerçeklerden kopuk, terörist hamisi rejimin başı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümet güçlerini 'her yerde' vurma uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gerçeklerden kopuk' olduğunu söyledi.

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Suriye resmi haber ajansı SANA, Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin İdlib vilayetindeki krizle ilgili son açıklamalarına Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın şu yanıtı verdiğini duyurdu:

"Türk rejiminin başının yaptığı içi boş açıklamalar ancak cahil olduğu kadar gerçeklikten kopuk bir kişiden gelebilir" 

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan resmi bir kaynağın SANA'ya yaptığı açıklamalar şöyle aktarıldı:

"Suriye Arap Ordusu'nun saldırıları altında desteklediği, silahlandırdığı ve eğittiği terör örgütlerinin çöküşünün ve kendisinin uluslararası terörizmin aracı olarak komutan rolünün ve Amerikalı efendilerinin elinde kukla olduğunun açığa çıkmasının ardından, ordusu ve teröristleri ağır yenilgiye uğramış Türk rejiminin başı, bize, ancak gerçeklikten uzak bir kişi tarafından yapılabilecek içi boş, tutar yanı olmayan açıklamalar yöneltmektedir."

'Olaylar ve gidişat bakımından akıl almaz'

"Suriye Arap Ordusu askerlerini vurma tehdidi, olaylar ve gidişat bakımından akıl almazdır ve sadece kendi cehaletini göstermeye yaramaktadır."

'Tüm Suriye coğrafyasında' vurgusu

"Suriye Arap Cumhuriyeti, tüm Suriye coğrafyasında terör örgütleriyle savaşarak ve halkımızı onların boyunduruğundan kurtararak ulusal ve anayasal görevlerini yerine getirmeyi sürdürme kararlılığını teyit eder."

"Türk rejiminin başı tarafından desteklenen terörist grupların insan kalkanı olarak kullanmak için çıkışlarını engellediği sivillere güvenli insani geçişleri açmak da buna dahildir." 

'Türk gücü mevcudiyetine yönelik misillemelerden tümüyle Türk rejimi sorumludur'

"Suriye Arap Cumhuriyeti, topraklarındaki her Türk gücünün uluslararası hukukun ağır ihlali şeklinde yasadığı mevcudiyet olduğunu, buna yönelik misillemelerden ve sonuçlarından tümüyle Türk rejiminin sorumlu bulunduğunu teyit eder."

Erdoğan bugün AKP grup toplantısına hitabındaki ilk açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız."

"Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren, İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum." 

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