Samanyolu Haber /Gündem / Şam'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Üst düzey isimler Ankara yolunda /14 Ocak 2025 10:49

Şam'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Üst düzey isimler Ankara yolunda

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Heyette Ahmed Şara'nın olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SHABER3.COM

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı’nın, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yapacak. Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu ifade ediliyor.

Söz konusu ziyaretin, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacağı değerlendiriliyor.

Heyette Ahmed Şara'nın olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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